Владивостокцам на отдельные объекты вернут отопление из-за холодной погоды

Источник: Вести Приморье

Часть объектов социнфраструктуры Владивостока временно подключат к отоплению.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города, в несколько дошкольных учреждений Владивостока временно вернут отопление. Такое решение принято на основании заявок, поступивших в администрацию города от учреждений образования.

Как сообщил начальник управления ТЭК администрации Владивостока Александр Юров, отопление вернется в детский сад № 86 в поселке Шигино, № 127 поселка Рында на острове Русский и дошкольное учреждение № 118 по улице Шестой. Соответствующие обращения поступили в управление ТЭК администрации Владивостока от образовательных учреждений. Работа электробойлеров будет временно запущена с завтрашнего дня до установления устойчивой теплой погоды, добавили в управлении.

Ежегодно отопительный сезон завершается, когда среднесуточная температура воздуха начинает превышать 8 градусов тепла. На сегодня в Приморье отопительный сезон завершили все города края, кроме Дальнегорска. Повторный запуск возможен по необходимости, но это очень сложный технологический процесс.

После завершения сезона управляющими компаниями из систем отопления сливается вода, и начинаются регламентные работы, в том числе плановый ремонт систем теплоснабжения, растопка котлов, гидравлические испытания и т. д. Для того чтобы вновь запустить этот процесс, необходимо не менее 7 дней, но это не везде возможно ввиду начала ремонтных работ.