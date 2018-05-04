Владивостокцам на отдельные объекты вернут отопление из-за холодной погоды

Часть объектов социнфраструктуры Владивостока временно подключат к отоплению.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города, в несколько дошкольных учреждений Владивостока временно вернут отопление. Такое решение принято на основании заявок, поступивших в администрацию города от учреждений образования.
Как сообщил начальник управления ТЭК администрации Владивостока Александр Юров, отопление вернется в детский сад № 86 в поселке Шигино, № 127 поселка Рында на острове Русский и дошкольное учреждение № 118 по улице Шестой. Соответствующие обращения поступили в управление ТЭК администрации Владивостока от образовательных учреждений. Работа электробойлеров будет временно запущена с завтрашнего дня до установления устойчивой теплой погоды, добавили в управлении.
Ежегодно отопительный сезон завершается, когда среднесуточная температура воздуха начинает превышать 8 градусов тепла. На сегодня в Приморье отопительный сезон завершили все города края, кроме Дальнегорска. Повторный запуск возможен по необходимости, но это очень сложный технологический процесс.
После завершения сезона управляющими компаниями из систем отопления сливается вода, и начинаются регламентные работы, в том числе плановый ремонт систем теплоснабжения, растопка котлов, гидравлические испытания и т. д. Для того чтобы вновь запустить этот процесс, необходимо не менее 7 дней, но это не везде возможно ввиду начала ремонтных работ.
Кроме того, по мнению экспертов, это нецелесообразно, так как вызовет значительный рост оплаты за коммунальные платежи. Согласно прогнозу Гидрометцентра, уже через несколько дней во Владивостоке вновь установится теплая погода. Накануне из-за шторма температура воздуха в столице Приморья опустилась до 2 градусов выше нуля, но уже сегодня среднесуточная температура поднимется до 7 градусов, 5 мая — до 8, а 7 мая составит 9,4 градуса.