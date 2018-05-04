ГИБДД поделится правами
В МФЦ будут выдавать водительские удостоверения и ставить автомобили на учет.
В МФЦ будут выдавать водительские удостоверения и ставить автомобили на учет.
Получить водительское удостоверение и зарегистрировать машину можно будет через многофункциональные центры госуслуг. Этот вопрос прорабатывается по поручению правительства, рассказали «Известиям» в МВД и подтвердили в Минэкономразвития и Минпромторге. Уже в конце года пилотный проект запустят в Татарстане. По действующему законодательству права выдают только в отделениях Госавтоинспекции, а в МФЦ их можно лишь переоформить. По словам экспертов, нововведение облегчит процедуру получения документов и сократит очереди.
В России упростят получение водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортного средства (СТС) нового поколения. Как рассказали «Известиям» в МВД, разработан проект постановления правительства о проведении пилотного проекта по выдаче этих документов в МФЦ. Эксперимент пройдет в Татарстане с 1 декабря 2018 года по 1 марта 2019-го.
Как пояснили в МВД, обсуждается также включение в пилотный проект Москвы и Петербурга и проведение его в течение шести месяцев, а не трех, но решение пока не принято.
Когда он стартует, россияне смогут сами выбирать, где получать госуслугу — в МФЦ или подразделениях ГИБДД.
По поручению правительства в проработке вопроса также участвуют Минэкономразвития, Минкомсвязь и Минпромторг.
Чтобы выдавать права и СТС в многофункциональных центрах госуслуг, потребуется обеспечить совместимость информационных систем МФЦ и МВД России, а также оснастить МФЦ дополнительным специализированным оборудованием, уточнили в Минэкономразвития. На первом этапе чиновники определят технологии, которые будут использоваться для выпуска документов, а также доработают нормативные акты, сообщили в ведомстве.
В Минпромторге подтвердили «Известиям», что согласовали проект постановления правительства.
В Минкомсвязи отказались от комментариев, переадресовав вопрос в МВД.
Сейчас, согласно постановлению правительства № 326 от 23 марта 2017 года, водительское удостоверение в МФЦ можно получить только в случае замены ранее выданных документов: при восстановлении
МФЦ выступит в качестве посредника, а оформлять и подписывать свидетельства будут представители ГИБДД, отметил председатель общероссийского общественного движения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин. Новация облегчит процесс подачи документов. В первую очередь речь идет о сокращении очередей. Эксперт отметил, что дополнительным облегчением стала бы выдача бессрочных водительских удостоверений, а не на 10 лет, как сейчас.
Получение различных услуг в МФЦ — это правильная тенденция, считает директор Центра
Всего в стране несколько тысяч многофункциональных центров госуслуг.