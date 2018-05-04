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03:11 (мск), источник: Известия

ГИБДД поделится правами

В МФЦ будут выдавать водительские удостоверения и ставить автомобили на учет.

Получить водительское удостоверение и зарегистрировать машину можно будет через многофункциональные центры госуслуг. Этот вопрос прорабатывается по поручению правительства, рассказали «Известиям» в МВД и подтвердили в Минэкономразвития и Минпромторге. Уже в конце года пилотный проект запустят в Татарстане. По действующему законодательству права выдают только в отделениях Госавтоинспекции, а в МФЦ их можно лишь переоформить. По словам экспертов, нововведение облегчит процедуру получения документов и сократит очереди.

В России упростят получение водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортного средства (СТС) нового поколения. Как рассказали «Известиям» в МВД, разработан проект постановления правительства о проведении пилотного проекта по выдаче этих документов в МФЦ. Эксперимент пройдет в Татарстане с 1 декабря 2018 года по 1 марта 2019-го.

Как пояснили в МВД, обсуждается также включение в пилотный проект Москвы и Петербурга и проведение его в течение шести месяцев, а не трех, но решение пока не принято.

Когда он стартует, россияне смогут сами выбирать, где получать госуслугу — в МФЦ или подразделениях ГИБДД.

По поручению правительства в проработке вопроса также участвуют Минэкономразвития, Минкомсвязь и Минпромторг.

Чтобы выдавать права и СТС в многофункциональных центрах госуслуг, потребуется обеспечить совместимость информационных систем МФЦ и МВД России, а также оснастить МФЦ дополнительным специализированным оборудованием, уточнили в Минэкономразвития. На первом этапе чиновники определят технологии, которые будут использоваться для выпуска документов, а также доработают нормативные акты, сообщили в ведомстве.

В Минпромторге подтвердили «Известиям», что согласовали проект постановления правительства.

В Минкомсвязи отказались от комментариев, переадресовав вопрос в МВД.

Сейчас, согласно постановлению правительства № 326 от 23 марта 2017 года, водительское удостоверение в МФЦ можно получить только в случае замены ранее выданных документов: при восстановлении из-за утери или кражи, по истечении срока действия, при смене фамилии или в случае прихода прав в негодность. Для того чтобы получить права впервые, необходимо обращаться в подразделение ГИБДД. Замена или восстановление свидетельства о регистрации транспортного средства возможна только в случае обращения в Госавтоинспекцию.

МФЦ выступит в качестве посредника, а оформлять и подписывать свидетельства будут представители ГИБДД, отметил председатель общероссийского общественного движения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин. Новация облегчит процесс подачи документов. В первую очередь речь идет о сокращении очередей. Эксперт отметил, что дополнительным облегчением стала бы выдача бессрочных водительских удостоверений, а не на 10 лет, как сейчас.

Получение различных услуг в МФЦ — это правильная тенденция, считает директор Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида. За последние годы, если судить по столичному региону, благодаря многофункциональным центрам очереди уменьшились во многих ведомствах. Несмотря на то что сдавать экзамены на права придется в ГИБДД, получать удостоверения в МФЦ многим будет гораздо удобнее. Центров госуслуг в целом больше, их местоположение обычно удобнее. Поэтому при должном уровне электронного обмена информацией между ведомствами процедура получения прав будет занимать меньше времени, добавил эксперт.

Всего в стране несколько тысяч многофункциональных центров госуслуг.

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