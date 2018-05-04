Старожил хабаровского «Амура» перешёл в «Автомобилист»

Источник: Восток Медиа

О переходе воспитанника хабаровской школы хоккея в уральский клуб сообщает официальная пресс-служба «Автомобилиста». Этот переход стал первым в карьере нападающего. Всю свою карьеру — десять сезонов — он провёл в родном «Амуре».

В завершившемся сезоне Вячеслав Литовченко провёл в регулярном чемпионате КХЛ 43 матча, забросил девять шайб и сделал восемь голевых передач. В плей-офф «тигр» в пяти играх стал автором пяти голов, сделал две передачи, завершившиеся взятием ворот.

Это не первая потеря «Амура» в этом межсезонье. РИА «Восток-Медиа» писало, что «тигры» обменяли права на нападающего Алексея Бывальцева и форварда Олега Ли в питерский СКА. В уфимский «Салават Юлаев» после истечения контракта перебрался финский вратарь Юха Метсола. Также хабаровский клуб не стал продлевать контракт с канадским игроком Александром Пикаром.

Квалификационные предложения сделали «тиграм» Александру Горшкову и Георгию Бердюкову, практически все вопросы клуб решил с Виталием Атюшовым.