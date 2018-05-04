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04:23 (мск), источник: Восток Медиа

Старожил хабаровского «Амура» перешёл в «Автомобилист»

Вслед за главным тренером Андреем Мартемьяновым из хабаровского «Амура» в екатеринбургский «Автомобилист» перебрался нападающий Вячеслав Литовченко. Двустороннее соглашение рассчитано на один сезон.

Источник: Восток Медиа

О переходе воспитанника хабаровской школы хоккея в уральский клуб сообщает официальная пресс-служба «Автомобилиста». Этот переход стал первым в карьере нападающего. Всю свою карьеру — десять сезонов — он провёл в родном «Амуре».

В завершившемся сезоне Вячеслав Литовченко провёл в регулярном чемпионате КХЛ 43 матча, забросил девять шайб и сделал восемь голевых передач. В плей-офф «тигр» в пяти играх стал автором пяти голов, сделал две передачи, завершившиеся взятием ворот.

Это не первая потеря «Амура» в этом межсезонье. РИА «Восток-Медиа» писало, что «тигры» обменяли права на нападающего Алексея Бывальцева и форварда Олега Ли в питерский СКА. В уфимский «Салават Юлаев» после истечения контракта перебрался финский вратарь Юха Метсола. Также хабаровский клуб не стал продлевать контракт с канадским игроком Александром Пикаром.

Квалификационные предложения сделали «тиграм» Александру Горшкову и Георгию Бердюкову, практически все вопросы клуб решил с Виталием Атюшовым.

Агентство также сообщало, что первым контракт с «тиграми» продлил Кирилл Рассказов. Новое соглашение с ним рассчитано на два года. Также в «Амуре» остаются трое нападающих: ещё на один год контракты заключили Богдан Потехин, Дмитрий Клопов и Дмитрий Кириллов. Остаться с «тиграми» решил и форвард Игорь Величкин. Выступать за хабаровский клуб он будет ещё год. Продлил контракт и воспитанник хабаровской школы хоккея Павел Дедунов, его примеру последовали чешские легионеры Ян Коларж и Томаш Зогорна.

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