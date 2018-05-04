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05:18 (мск), источник: Газета.Ру

Источник: российский космонавт отправится к Луне на космическом корабле США

По словам источника в ракетно-космической отрасли, первый космонавт из России может отправиться к Луне на борту космического корабля США Orion в 2024 году для того, чтобы поучаствовать в монтаже российской шлюзовой камеры к международной окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway, передает РИА «Новости».

Источник: NASA
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«В рамках переговоров сделаны наброски будущих пилотируемых миссий на окололунную станцию. В том числе, обсуждается возможность полета одного российского космонавта в составе экипажа корабля Orion, который отбуксирует российскую шлюзовую камеру к Луне. Российский космонавт должен будет на месте обеспечить интеграцию модуля в состав станции», — сообщил источник.

Эту информацию также подтвердил источник в ракетно-космической корпорации «Энергия», которая выступит в качестве производителя модуля. Он отметил, что речь идет о четырех пилотируемых миссиях на окололунную станцию, в ходе которых космонавт должен сопровождать модуль во время транспортировки.

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