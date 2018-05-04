Источник: российский космонавт отправится к Луне на космическом корабле США

По словам источника в ракетно-космической отрасли, первый космонавт из России может отправиться к Луне на борту космического корабля США Orion в 2024 году для того, чтобы поучаствовать в монтаже российской шлюзовой камеры к международной окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway, передает РИА «Новости».