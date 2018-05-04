3 кг жира лягушек изъяли у гражданина КНР уссурийские таможенники
Товар направлен на экспертизу. Если эксперты отнесут вид лягушки к особо ценному, а стоимость товара превысит 1 млн рублей, по данному факту будет возбуждено уголовное дело.
Товар направлен на экспертизу. Если эксперты отнесут вид лягушки к особо ценному, а стоимость товара превысит 1 млн рублей, по данному факту будет возбуждено уголовное дело.
3 кг жира лягушек обнаружили сотрудники таможенного поста «Полтавка» Уссурийской таможни. Возвращаясь в Китай, гражданин КНР спрятал пакеты с дериватами под одеждой. При этом мужчина заявил, что не перемещает товары, подлежащие таможенному декларированию, ограниченные или запрещенные к вывозу. Однако служебная собака по кличке Лора указала таможенникам, что на туриста стоит обратить особое внимание. При личном таможенном досмотре должностные лица обнаружили под одеждой правонарушителя шесть пакетов с жиром лягушек общим весом 3 кг. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Антонину Лочилову,
Товар направлен на экспертизу. Если эксперты отнесут вид лягушки к особо ценному, а стоимость товара превысит 1 млн рублей, по данному факту будет возбуждено уголовное дело.
Отметим, жир лягушки популярен в китайской медицине и косметологии. Среднее количество жира с одной особи примерно 2—3 грамма. Чтобы получить 3 кг жира, было уничтожено около 1,5 тысячи лягушек.