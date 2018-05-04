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04:32 (мск), источник: Губерния онлайн

К «Эстафете Победы» присоединятся более двух тысяч хабаровчан

Жители краевой столицы пробегут по центру города и возложат цветы к Вечному огню.

В Хабаровске готовятся к пробегу «Эстафета Победы», который состоится 6 мая. По традиции участие в нем принимают горожане, занимающие единоборствами, но присоединиться к спортсменам может любой желающий. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказал руководитель российского союза боевых искусств Хабаровского края Андрей Белоглазов.

Пробег посвящен 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По словам гостя программы, первая такая акция состоялась около десяти лет назад.

«Первый забег проводила городская организация киокусинкай, [участвовали в нем] порядка ста человек. За десять лет мы выросли, мероприятие стало традиционным. В этом году в Хабаровске заявились более двух тысяч участников. Стали присоединяться не только [единоборцы], но и ребята, занимающиеся игровыми видами спорта, легкой атлетикой», — отметил Андрей Белоглазов.

Горожанам, которые хотят пробежать по городу вместе со спортсменами, нужно получить допуск у врача и с этой справкой прийти на место сбора.

«6 мая в 10:00 мы собираемся на построение возле универсального краевого спортивного комплекса стадиона Ленина, а дальше по улицам Шевченко и Тургенева движемся к площади Славы. Дистанция — около полутора километров, — говорит Андрей Белоглазов. — [Победителями становятся] все участники пробега. Главное тут, что каждый участник запомнит, как он с тренером-наставником или родителями бежал по центральной улице Хабаровска до площади Славы, где возложил цветы к Вечному огню».

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