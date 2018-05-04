56 приморцев обратились за помощью к заместителю Генпрокурора Юрию Гулягину

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Гулягин в ходе рабочей поездки в г. Владивосток провел личный прием граждан.

На приеме присутствовали руководители Инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Михаил Заиченко, Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю Виталий Герлиц, УМВД России по краю Николай Афанасьев, заместитель главы администрации г. Владивостока Константин Лобода.

Большинство из поступивших обращений касались темы соблюдения законодательства в сферах жилищно-коммунального хозяйства, долевого строительства многоквартирных домов, длительного расследования уголовных дел, других процессуальных вопросов.

Граждане высказали недовольство работой коммунальных служб, застройщиков, органов местного самоуправления. К примеру, жильцы дома по улице Лесной в краевом центре обратились с жалобой на неисполнение застройщиком ООО «Верно Пасифик Групп» обязательств по строительству жилого дома, бездействии при этом контролирующего органа. Они пояснили, что работы по строительству дома, его отделке и благоустройству придомовой территории не ведутся с августа 2017 года.

Одна из жительниц г. Владивостока пожаловалась на нарушения при проведении капитального ремонта дома, невыдачу фондом капитального ремонта домов соответствующих документов. Другая заявительница просила проверить законность начисления платы за коммунальные услуги, теплоснабжение.

В связи с обращением жительницы дома 6-б по ул. Хабаровской в г. Владивостоке о неисполнении решения суда, которым на администрацию города была возложена обязанность по капитальному ремонту дома, присутствующий на приеме заместитель главы администрации города Лобода К. А. взял на контроль решение данного вопроса.