56 приморцев обратились за помощью к заместителю Генпрокурора Юрию Гулягину
Большинство из поступивших обращений касались темы соблюдения законодательства в сферах
Большинство из поступивших обращений касались темы соблюдения законодательства в сферах
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Гулягин в ходе рабочей поездки в г. Владивосток провел личный прием граждан.
На приеме присутствовали руководители Инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Михаил Заиченко, Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю Виталий Герлиц, УМВД России по краю Николай Афанасьев, заместитель главы администрации г. Владивостока Константин Лобода.
Большинство из поступивших обращений касались темы соблюдения законодательства в сферах
Одна из жительниц г. Владивостока пожаловалась на нарушения при проведении капитального ремонта дома, невыдачу фондом капитального ремонта домов соответствующих документов. Другая заявительница просила проверить законность начисления платы за коммунальные услуги, теплоснабжение.
В связи с обращением жительницы дома 6-б по ул. Хабаровской в г. Владивостоке о неисполнении решения суда, которым на администрацию города была возложена обязанность по капитальному ремонту дома, присутствующий на приеме заместитель главы администрации города Лобода К. А. взял на контроль решение данного вопроса.
Всего на личном приеме граждан поступило 56 обращений. Юрий Гулягин поручил провести тщательную проверку доводов каждого обращения. Результаты проверок поставлены на контроль.