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04:40 (мск), источник: VLADNEWS

Страшно красиво: Бушующее море во Владивостоке покорило местных жителей

За несколько часов ролик набрал практически 50 тысяч просмотров.

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В сети появился видеоролик бушующего моря во Владивостоке 3 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Житель Владивостока запечатлел бушующее море на станции ТОФ.

Видео покорило местных жителей, за несколько часов ролик набрал практически 50 тысяч просмотров. Комментаторы даже вспомнили пропавшее судно «Восток».

«Страшно красиво», «Красиво, но страшноватенько», «Музыка — Вспомнил пропавшее судно и моряков…», «Мне эта музыка напоминает, как искали моряков пропавших…», — пишут комментаторы.

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