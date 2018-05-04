Константин Апарцин стал директором Иркутского научного центра СО РАН
Константин Апарцин 28 апреля 2018 года вступил в должность директора Иркутского научного центра СО РАН.
Константин Апарцин 28 апреля 2018 года вступил в должность директора Иркутского научного центра СО РАН.
Об этом 3 мая сообщает
Напомним, 22 декабря 2017 года Константин Апарцин победил на выборах директора ИНЦ СО РАН, набрав во втором туре необходимые 50%+1 голос (за него проголосовало 105 человек из 204, участвовавших в выборах). Явка составила 80%. Временно исполняющим обязанности директора ИНЦ СО РАН Константин Апарцин был назначен 12 февраля.
Константин Апарцин — хирург высшей квалификационной категории. В 1995 году защитил кандидатскую, в 2001 году докторскую диссертации по специальностям «хирургия» и «патологическая физиология». С 2004 года — профессор по специальности «хирургия». Заслуженный деятель науки Республики Бурятия (2006). Научный руководитель 11 кандидатских диссертаций и консультант двух докторских.
Соавтор 312 научных работ и 15 патентов РФ. Индекс Хирша (РИНЦ) — 26. Web of Science — 8.