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04:52 (мск), источник: Baikal-info.ru

Константин Апарцин стал директором Иркутского научного центра СО РАН

Константин Апарцин 28 апреля 2018 года вступил в должность директора Иркутского научного центра СО РАН.

Об этом 3 мая сообщает пресс-служба ИНЦ со ссылкой на соответствующий приказ, котрый подписал глава Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков.

Напомним, 22 декабря 2017 года Константин Апарцин победил на выборах директора ИНЦ СО РАН, набрав во втором туре необходимые 50%+1 голос (за него проголосовало 105 человек из 204, участвовавших в выборах). Явка составила 80%. Временно исполняющим обязанности директора ИНЦ СО РАН Константин Апарцин был назначен 12 февраля.

Справка. Константин Апарцин родился 25 января 1966 года в Иркутске. Учился в школе № 24. В 1989 году с отличием закончил лечебный факультет Иркутского государственного медицинского института по специальности «лечебное дело». В ИГМУ прошёл путь от аспиранта кафедры госпитальной хирургии до профессора той же кафедры, которая традиционно интегрирована с институтом хирургии Восточно-Сибирского научного центра СО РАМН и Иркутской областной больницей в научно-лечебно-педагогической комплекс. С 2004 по 2016 год являлся заместителем директора по научно-лечебной работе Иркутского научного центра хирургии и травматологии. С 2012 года работает в должности главного научного сотрудника отдела медико-биологических исследований и технологий Иркутского научного центра СО РАН на базе больницы ИНЦ СО РАН.

Константин Апарцин — хирург высшей квалификационной категории. В 1995 году защитил кандидатскую, в 2001 году докторскую диссертации по специальностям «хирургия» и «патологическая физиология». С 2004 года — профессор по специальности «хирургия». Заслуженный деятель науки Республики Бурятия (2006). Научный руководитель 11 кандидатских диссертаций и консультант двух докторских.

Соавтор 312 научных работ и 15 патентов РФ. Индекс Хирша (РИНЦ) — 26. Web of Science — 8.

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