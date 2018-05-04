Константин Апарцин стал директором Иркутского научного центра СО РАН

Напомним, 22 декабря 2017 года Константин Апарцин победил на выборах директора ИНЦ СО РАН, набрав во втором туре необходимые 50%+1 голос (за него проголосовало 105 человек из 204, участвовавших в выборах). Явка составила 80%. Временно исполняющим обязанности директора ИНЦ СО РАН Константин Апарцин был назначен 12 февраля.

Справка. Константин Апарцин родился 25 января 1966 года в Иркутске. Учился в школе № 24. В 1989 году с отличием закончил лечебный факультет Иркутского государственного медицинского института по специальности «лечебное дело». В ИГМУ прошёл путь от аспиранта кафедры госпитальной хирургии до профессора той же кафедры, которая традиционно интегрирована с институтом хирургии Восточно-Сибирского научного центра СО РАМН и Иркутской областной больницей в научно-лечебно-педагогической комплекс. С 2004 по 2016 год являлся заместителем директора по научно-лечебной работе Иркутского научного центра хирургии и травматологии. С 2012 года работает в должности главного научного сотрудника отдела медико-биологических исследований и технологий Иркутского научного центра СО РАН на базе больницы ИНЦ СО РАН.