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05:02 (мск), источник: Baikal-info.ru

Конференция по благотворительности пройдёт в Иркутской области

Конференция «Благотворительность в Иркутской области» пройдёт 14 мая 2018 года, на нее приглашены эксперты федерального уровня по созданию целевого капитала, корпоративной благотворительности, фандрайзингу и т. д. Об этом сообщает Агентство социальной информации.

Как рассказала директор по развитию благотворительного фонда «Наследие иркутских меценатов Галина Калугина, на конференции будет создана постоянно действующая площадка, на которой отныне каждый год планируется обсуждать вопросы профессиональной благотворительности. «Далеко не все руководители и сотрудники НКО Иркутской области имеют возможность регулярно выезжать на федеральные форумы и конференции, оперативно получать знания, поэтому мы решили привезти экспертов в Иркутск. Будем обсуждать смысловые и основополагающие вопросы о трендах в благотворительности, об ее инструментарии», — рассказала Галина Калугина. Среди экспертов — Олег Шарипков, исполнительный директор фонда местного сообщества «Гражданский союз», который учредил и сформировал первый среди фондов местных сообществ и ресурсных центров России целевой капитал. Кроме того, выступят и местные эксперты.

Всего на конференции ожидается более 80 человек, причём, не только сотрудников некоммерческого сектора, организаторы активно приглашают представителей бизнеса, власти и СМИ — всех участников благотворительного рынка. На конференции бизнес-сообществу Иркутской области будет представлен федеральный конкурс «Лидеры корпоративной благотворительности» форума Доноров, международной аудиторско-консалтинговой сети фирм PwC и газеты «Ведомости», в котором в 2018 году впервые смогут участвовать региональные компании. Семинар «Корпоративная благотворительность: условия эффективности» проведет Дарья Буянова, директор фонда «Добрый город Петербург», эксперт по вопросам корпоративной благотворительности и фандрайзинга.

Участникам конференции представят результаты исследования, проведенного в Иркутской области в рамках проекта «Байкальский форум фондов», получившего грант регионального конкурса «Губернское собрание общественности». По словам Галины Калугиной, всего было опрошено около 1,3 тыс. человек, у них спрашивали, что они знают о благотворительности, почему и каким способом они жертвуют, на что и т. д. Проект реализует АНО «Байкальский институт изучения социально-политической информации» в партнерстве с фондом «Наследие иркутских меценатов», Общественной палатой Иркутской области.

Конференция пройдет в Иркутской областной научной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского. Участие бесплатное, но с обязательной регистрацией.

Представители СМИ — docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScti1OKqa-vpr45F8zGLIhhYkJ632DR…

Представители органов власти — docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDq5H5q0eOB0u-FQc7avwF0eazBokF…

Представители бизнеса —
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9Smrr27qJkUzU0p0rjefsQeCFQLqQ…

Представители НКО/Фондов/учреждений социальной сферы —
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy9CO8jYJQmPb4plHhc88ziwq_2aRf…

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