В пермском зоопарке родились Луна и Май

Овечка Луна родилась в пермском зоопарке.

Как сообщает администрация зверинца в социальных сетях, девочка появилась на свет 26 апреля. Для её мамы овцы Ночки это первый детёныш.

1 мая в зоопарке случилось ещё дно прибавление. У овцы Нюши родился сын, которого сотрудники зверинца назвали Май. Отцом обоих ягнят стал баран Ваня, который оберегает семейство.