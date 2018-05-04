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06:58 (мск), источник: АиФ Прикамье

В пермском зоопарке родились Луна и Май

Чёрная овца Ночка впервые стала мамой.

Овечка Луна родилась в пермском зоопарке.

Как сообщает администрация зверинца в социальных сетях, девочка появилась на свет 26 апреля. Для её мамы овцы Ночки это первый детёныш.

1 мая в зоопарке случилось ещё дно прибавление. У овцы Нюши родился сын, которого сотрудники зверинца назвали Май. Отцом обоих ягнят стал баран Ваня, который оберегает семейство.

Как сообщает администрация зверинца, детёныши чувствуют себя хорошо и часто играют. Первое потомство среди копытных в зверинце обычно всегда приносят карликовые овцы.

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