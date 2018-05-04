В Канске мужчина 16 лет жил без паспорта
Документ он получил с помощью полицейских.
Документ он получил с помощью полицейских.
В Канске полицейские помогли восстановить паспорт мужчине, который более 10 лет назад потерял все документы.
Как рассказали в
Спустя два года мужчина потерял паспорт гражданина бывшего СССР, а также свидетельство о рождении. Ему выдали временные документы, но получить новые он не мог — без свидетельства невозможно получить паспорт, а без паспорта — выехать из страны. Без документов мужчина прожил до 46 лет.
«Сотрудники полиции помогли жителю Канска повторно оформить свидетельство о рождении. Мужчина в этом году торжественно принял присягу, после чего получил паспорт гражданина Российской Федерации», — рассказали в краевой полиции.