В Канске мужчина 16 лет жил без паспорта

В Канске полицейские помогли восстановить паспорт мужчине, который более 10 лет назад потерял все документы.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю, уроженец Узбекской ССР приехал в регион в 28 лет. Он обосновался в Канске и жил в городе на законных основаниях.

Спустя два года мужчина потерял паспорт гражданина бывшего СССР, а также свидетельство о рождении. Ему выдали временные документы, но получить новые он не мог — без свидетельства невозможно получить паспорт, а без паспорта — выехать из страны. Без документов мужчина прожил до 46 лет.