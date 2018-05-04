Красноярские активисты ОНФ просят пожаловались на отсутствие ограждения у Копыловского моста

«Данный участок является аварийно-опасным, все помнят случай вылета автомобиля за пределы проезжей части моста. И это при том, что ограждение тогда было в целостном состоянии. Мост нуждается в скорейшем ремонте, мы не должны допустить повторения подобного инцидента. Кроме того, под путепроводом проходит достаточно оживленная улица Профсоюзов, а вдоль нее — пешеходная дорога», — подчеркнул координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Красноярском крае Вадим Серватинский.