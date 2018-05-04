В билетах пассажиров ВСЖД отправление и прибытие поездов укажут по местному времени
Холдинг «РЖД» изменяет порядок отображения времени прибытия и отправления в проездных документах поездов дальнего и пригородного сообщения.
Холдинг «РЖД» изменяет порядок отображения времени прибытия и отправления в проездных документах поездов дальнего и пригородного сообщения.
Как сообщает 4 мая 2018 года
Бланки проездных документов с обновленным форматом отображения времени для поездов дальнего следования внутригосударственного сообщения появятся в продаже с 4 мая (за 90 суток до даты начала поездки).
Напомним, кроме информации о дате и времени отправления и прибытия поезда, времени нахождения в пути, нумерации вагона и места, а также полных наименований начальной и конечной станций маршрута на билетах пассажиры также могут увидеть подробную информацию о гарантированных в поездке услугах. Она отображается на бланках проездных документов поездов дальнего следования в виде пиктограмм (специальных значков) с июля 2017 года. Пиктограммы подсказывают пассажирам, оборудован ли вагон кондиционером и биотуалетом, предоставляется ли в поездке комплект постельного белья или питания. Специальные значки указывают, имеется ли в вагоне возможность провоза мелких домашних животных.