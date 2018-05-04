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12:07 (мск), источник: Baikal-info.ru

В билетах пассажиров ВСЖД отправление и прибытие поездов укажут по местному времени

Холдинг «РЖД» изменяет порядок отображения времени прибытия и отправления в проездных документах поездов дальнего и пригородного сообщения.

Источник: Агентство «Москва»

Как сообщает 4 мая 2018 года пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги, в железнодорожных билетах будет обозначаться только местное время, которое соответствует часовому поясу отправления пассажира. Сейчас на бланках фиксируется московское время прибытия и отправления, а также местное время. Нововведение вступает в силу для всех поездов отправлением с 1 августа 2018 года.

Бланки проездных документов с обновленным форматом отображения времени для поездов дальнего следования внутригосударственного сообщения появятся в продаже с 4 мая (за 90 суток до даты начала поездки).

Для удобства пассажиров время прибытия и отправления на проездных документах будет указаны с уточнением, на сколько часов оно отличается от московского (отправление в ЧЧ: ММ по местному времени (МСК+3). Информация о местном времени прибытия и отправления будет также отображаться на информационных табло в поездах, на платформенных указателях и вокзальных электронных часах.

Напомним, кроме информации о дате и времени отправления и прибытия поезда, времени нахождения в пути, нумерации вагона и места, а также полных наименований начальной и конечной станций маршрута на билетах пассажиры также могут увидеть подробную информацию о гарантированных в поездке услугах. Она отображается на бланках проездных документов поездов дальнего следования в виде пиктограмм (специальных значков) с июля 2017 года. Пиктограммы подсказывают пассажирам, оборудован ли вагон кондиционером и биотуалетом, предоставляется ли в поездке комплект постельного белья или питания. Специальные значки указывают, имеется ли в вагоне возможность провоза мелких домашних животных.

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