В Омске из-за разбитых дорог отменили автобусы до дачных поселков
Автобус будет доезжать лишь до мкр Осташково. Дальше дачникам придется добираться пешком.
Автобус будет доезжать лишь до мкр Осташково. Дальше дачникам придется добираться пешком.
В паблике «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте» омич Кирилл Попов сообщил об отмене популярного садового маршрута № 119. По словам пользователя, с 3 мая автобус будет ездить только до мкр Осташково, хотя ранее его маршрут проходил и по садовому кругу дачных поселков вблизи микрорайона.
По словам автора жалобы, с 5 мая будут также отменены маршруты №№ 112, 171, 178. В комментариях омичка рассказала, что с 29 апреля были отменены и автобусы маршрутов №№ 144 и 145. По мнению пользователей, общественный транспорт не ходит до дач
В официальном расписании муниципальных маршрутов регулярных перевозчиков ПАТП-4 действительно указывается, что дачные автобусы будут ходить только до мкр Осташково. При этом пользователи сообщают, что изменения коснутся только муниципальных автобусов, частники не прекращают возить дачников до их участков.