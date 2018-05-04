В Омске из-за разбитых дорог отменили автобусы до дачных поселков

Источник: Om1.ru

В паблике «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте» омич Кирилл Попов сообщил об отмене популярного садового маршрута № 119. По словам пользователя, с 3 мая автобус будет ездить только до мкр Осташково, хотя ранее его маршрут проходил и по садовому кругу дачных поселков вблизи микрорайона.

По словам автора жалобы, с 5 мая будут также отменены маршруты №№ 112, 171, 178. В комментариях омичка рассказала, что с 29 апреля были отменены и автобусы маршрутов №№ 144 и 145. По мнению пользователей, общественный транспорт не ходит до дач из-за разбитых дорог.