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07:00 (мск), источник: Om1.ru

В Омске из-за разбитых дорог отменили автобусы до дачных поселков

Автобус будет доезжать лишь до мкр Осташково. Дальше дачникам придется добираться пешком.

Источник: Om1.ru

В паблике «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте» омич Кирилл Попов сообщил об отмене популярного садового маршрута № 119. По словам пользователя, с 3 мая автобус будет ездить только до мкр Осташково, хотя ранее его маршрут проходил и по садовому кругу дачных поселков вблизи микрорайона.

По словам автора жалобы, с 5 мая будут также отменены маршруты №№ 112, 171, 178. В комментариях омичка рассказала, что с 29 апреля были отменены и автобусы маршрутов №№ 144 и 145. По мнению пользователей, общественный транспорт не ходит до дач из-за разбитых дорог.

В официальном расписании муниципальных маршрутов регулярных перевозчиков ПАТП-4 действительно указывается, что дачные автобусы будут ходить только до мкр Осташково. При этом пользователи сообщают, что изменения коснутся только муниципальных автобусов, частники не прекращают возить дачников до их участков.

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