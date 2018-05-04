По хабаровскому дендрарию планируют водить экскурсии
Преобразить собираются и два городских питомника.
Преобразить собираются и два городских питомника.
В Хабаровске дендрарий, а также Шурановский и Лукашовский питомники ждут перемены. Содержание и развитие этих особо охраняемых природных территорий обсудили на совещании, которое провел глава региона Вячеслав Шпорт, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Как отметил губернатор, каждый год на содержание этих трех территорий тратят более 10 млн рублей. Вместе с тем питомники Лукашова и Шуранова давно не используются для изначальных целей. К тому же там копится мусор, который оставляют после себя отдыхающие.
Теперь питомник Шуранова хотят развивать как парковую зону.
В дендрарии губернатор предложил сделать упор на туризм — проводить там экскурсии, в том числе и для зарубежных гостей. Чтобы осуществить эту идею, нужно организовать парковочные места и благоустроить территорию.
«Первое, от чего мы отталкиваемся — это безусловное сохранение этих уникальных уголков природы в Хабаровске. Второе — это их бережное использование. Необходимо, чтобы и наши жители, и гости могли посещать памятники природы, знакомиться с достижениями наших селекционеров и лесоводов. Для этого нужно обеспечить посетителям комфортные условия», — сказал Вячеслав Шпорт.