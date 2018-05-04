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05:21 (мск), источник: Губерния онлайн

По хабаровскому дендрарию планируют водить экскурсии

Преобразить собираются и два городских питомника.

В Хабаровске дендрарий, а также Шурановский и Лукашовский питомники ждут перемены. Содержание и развитие этих особо охраняемых природных территорий обсудили на совещании, которое провел глава региона Вячеслав Шпорт, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как отметил губернатор, каждый год на содержание этих трех территорий тратят более 10 млн рублей. Вместе с тем питомники Лукашова и Шуранова давно не используются для изначальных целей. К тому же там копится мусор, который оставляют после себя отдыхающие.

Теперь питомник Шуранова хотят развивать как парковую зону. Плодово-ягодные культуры при этом сохранят. После разработки проект пройдет общественные обсуждения и государственную экологическую экспертизу.

Создать парковую зону и выращивать саженцы намерены и в питомнике Лукашова. Там собираются проложить прогулочные аллеи, велодорожки, разместить объекты для досуга. Конкурс проектов по развитию питомника проведут в этом году.

В дендрарии губернатор предложил сделать упор на туризм — проводить там экскурсии, в том числе и для зарубежных гостей. Чтобы осуществить эту идею, нужно организовать парковочные места и благоустроить территорию.

«Первое, от чего мы отталкиваемся — это безусловное сохранение этих уникальных уголков природы в Хабаровске. Второе — это их бережное использование. Необходимо, чтобы и наши жители, и гости могли посещать памятники природы, знакомиться с достижениями наших селекционеров и лесоводов. Для этого нужно обеспечить посетителям комфортные условия», — сказал Вячеслав Шпорт.

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