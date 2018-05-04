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05:23 (мск), источник: Восток Медиа

Летом в загородных лагерях Хабаровского края примут 20 тысяч детей

В Хабаровском крае на летних каникулах будет работать 21 загородный лагерь. Там смогут принять 20 тысяч детей, а всего оздоровительные учреждения вместят свыше 75 тысяч школьников.

По информации министерства образования и науки региона, средняя стоимость путёвки на три недели в этом году составит 29 900 рублей. Родители школьников края смогут получить частичную компенсацию из краевого бюджета: если ребёнок отправится в учреждение региона, за путёвку вернут 11 601 рубль, а если в другой субъект — 6 445 рублей. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой, попечительством и в приёмных семьях, возместят 12 890 рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, в детских загородных лагерях сейчас активно готовятся к летнему сезону. Там ремонтируют кровли и помещения зданий, меняют сантехническое оборудование и постельные принадлежности, закупают инвентарь и технологическое оборудование. Особое внимание специалисты уделяют безопасности детей в местах отдыха и по пути следования к ним, а также профилактике правонарушений. Следить за территорией лагерей предстоит подразделениям вневедомственной охраны и частным охранным организациям. Всего этим летом для школьников в регионе откроют 525 детских оздоровительных формирований, которые смогут принять больше 75 тысяч человек.

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