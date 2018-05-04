Летом в загородных лагерях Хабаровского края примут 20 тысяч детей
В Хабаровском крае на летних каникулах будет работать 21 загородный лагерь. Там смогут принять 20 тысяч детей, а всего оздоровительные учреждения вместят свыше 75 тысяч школьников.
В Хабаровском крае на летних каникулах будет работать 21 загородный лагерь. Там смогут принять 20 тысяч детей, а всего оздоровительные учреждения вместят свыше 75 тысяч школьников.
По информации министерства образования и науки региона, средняя стоимость путёвки на три недели в этом году составит 29 900 рублей. Родители школьников края смогут получить частичную компенсацию из краевого бюджета: если ребёнок отправится в учреждение региона, за путёвку вернут 11 601 рубль, а если в другой субъект — 6 445 рублей.
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