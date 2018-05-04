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05:28 (мск), источник: НИА Красноярск

Улицы Красноярска начали убирать чудо-пылесосом

Накануне на уборку красноярских улиц вышел «Валл-И». Как сообщили в официальной группе мэрии города, такое «прозвище» получил уличный самоходный пылесос Glutton за сходство с героем одноименного мультфильма.

Источник: НИА Красноярск

«Этот чудо-пылесос способен собирать пластиковые и стеклянные бутылки, банки из-под напитков, песок, листья, мелкий гравий, экскременты животных, окурки и пачки от сигарет. Он оснащён мощной вакуумной турбиной и всасывающей трубкой диаметром 125 мм. Мусор сразу попадает в контейнер объемом 240 литров», — сообщают в администрации.

Также Glutton может заезжать на бордюры высотой до 15 см и преодолевать подъемы до 30%, Пылесос работает очень тихо, при этом он способен заменить 10 дворников, что поможет уменьшить затраты на уборку улиц.

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