Улицы Красноярска начали убирать чудо-пылесосом

«Этот чудо-пылесос способен собирать пластиковые и стеклянные бутылки, банки из-под напитков, песок, листья, мелкий гравий, экскременты животных, окурки и пачки от сигарет. Он оснащён мощной вакуумной турбиной и всасывающей трубкой диаметром 125 мм. Мусор сразу попадает в контейнер объемом 240 литров», — сообщают в администрации.

Также Glutton может заезжать на бордюры высотой до 15 см и преодолевать подъемы до 30%, Пылесос работает очень тихо, при этом он способен заменить 10 дворников, что поможет уменьшить затраты на уборку улиц.