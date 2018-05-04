На приморских рынках могут торговать ядовитыми растениями
Приморцев предупредили об опасности чемерицы. Сотрудники Роспотребнадзора напомнили, что в крае начался сезон черемши, которую часто заменяют ядовитым растением, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Приморцев предупредили об опасности чемерицы. Сотрудники Роспотребнадзора напомнили, что в крае начался сезон черемши, которую часто заменяют ядовитым растением, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В Приморском крае начался период сбора и продажи на рынках популярного дикороса — черемши. На рынках и торговых базах уже началась её активная продажа. Однако под видом этой полезной зелени торговцы могут предложить и ядовитую траву, очень похожую на черемшу, — чемерицу.
«Другое название растения — кукольник, главная особенность которого заключается в том, что он ядовит», — отметили специалисты ведомства.
Чемерица способна угнетать центральную нервную систему, негативно воздействует на
В прошлом году РИА «Восток-Медиа» писало о нескольких случаях серьёзных отравлений чемерицей. Пострадавшие покупали её на городских рынках и торговых базах.