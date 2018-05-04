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05:43 (мск), источник: Восток Медиа

На приморских рынках могут торговать ядовитыми растениями

Приморцев предупредили об опасности чемерицы. Сотрудники Роспотребнадзора напомнили, что в крае начался сезон черемши, которую часто заменяют ядовитым растением, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В Приморском крае начался период сбора и продажи на рынках популярного дикороса — черемши. На рынках и торговых базах уже началась её активная продажа. Однако под видом этой полезной зелени торговцы могут предложить и ядовитую траву, очень похожую на черемшу, — чемерицу.

«Другое название растения — кукольник, главная особенность которого заключается в том, что он ядовит», — отметили специалисты ведомства.

Чемерица способна угнетать центральную нервную систему, негативно воздействует на желудочно-кишечный тракт и сосуды. Симптомы такого отравления очень неприятны, а последствия могут быть губительными и для животного, и для человека.

Чтобы избежать необратимых последствий, сотрудники ведомства рекомендуют приморцам не покупать дикоросы у случайных лиц в нелегальных точках продажи, а при покупке на розничных рынках обязательно требовать у продавца ветеринарную справку установленного образца.

В прошлом году РИА «Восток-Медиа» писало о нескольких случаях серьёзных отравлений чемерицей. Пострадавшие покупали её на городских рынках и торговых базах.

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