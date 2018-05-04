Для восстановления питомника Лукашова в Хабаровске будут искать инвестора

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Сейчас питомник не используют для селекции, однако администрация города готова выращивать там саженцы, сделать парковую зону для тихого отдыха. Предварительно краевые власти согласовали эти работы. Мэрия предлагает разбить питомник на отдельные зоны и постепенно по участкам реанимировать объект.

«Практически 80% плодовых деревьев стоят как сухостой. Мы в лице “Горзеленстроя” могли помочь в этом плане — у нас есть саженцы фруктовых деревьев. Питомник нужно возрождать и делать экскурсионную зону. Там рельефные места, которые позволят гражданам наслаждаться этой природой: там естественные пруды, овраги. Зимой горожане с удовольствием катаются там на лыжах, поэтому можно делать лыжные и саночные трассы», — рассказал и. о. мэра Хабаровска Сергей Кравчук на совещании при губернаторе края.

Приступить к работам мешает статус памятника природы краевого значения. Агентство писало, что возвращение территории статуса питомника облегчит его участь и позволит быстрее привести в порядок. Пока же на планы не хватает денег.

«В виду действующих ограничений хозяйствующей деятельности проблемным вопросом является поиск источников финансирования и привлечения инвесторов для дальнейшего развития памятников природы. Дефицит краевого бюджета не позволяет предусмотреть соответствующие государственное финансирование», — отметил министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Ермолин.

Возможным решением проблемы чиновник считает развитие рекреационной и образовательной деятельности. В этом году министерство проведёт конкурс проектов использования питомника Лукашова. Главное условия для них — сохранить деревья и привлечь посетителей.

Пока же на территории природного памятника самовольно устраивают пикники, оставляют свалки мусора и даже разбивают огороды. На недавнем субботнике активисты убрали больше 60 кубометров отходов. По словам губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, опыт решения подобной проблемы в Хабаровске есть.

«Раньше каждое утро по три КамАЗа вывозили пивные банки с набережной. Сейчас ни одной пивной баночки не валяется. Включили там бесплатный Wi-Fi. Алкашей заменили нормальные ребята и девчата с компьютерами. Здесь нужно посмотреть и сделать что-то, чтобы хвалиться не тем, сколько мы убрали мусора, а сколько мы не насорили», — заявил Вячеслав Шпорт.