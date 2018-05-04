Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Лайфхак: что делать, если ты забыла воспользоваться дезодорантом
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Въезд в Россию запрещен: Мацейчука задержали в «Домодедово»
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
Позор: Сотникова поругалась с работником аэропорта
«Плетки не хватает»: Наталья Подольская примерила дерзкий образ
Лайфхак: что делать, если ты забыла воспользоваться дезодорантом
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Самые удивительные небоскребы планеты
Фоторепортажи
8Серж Саргсян ушел в отставку
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
05:46 (мск), источник: Восток Медиа

Для восстановления питомника Лукашова в Хабаровске будут искать инвестора

Власти Хабаровского края и дальневосточной столицы совместно с учёными намерены привести в порядок территорию питомника имени Лукашова. Представители мэрии предлагают обустроить там зону отдыха. В региональном правительстве идею одобрили, но финансирование планируют получить от инвесторов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Reuters

Сейчас питомник не используют для селекции, однако администрация города готова выращивать там саженцы, сделать парковую зону для тихого отдыха. Предварительно краевые власти согласовали эти работы. Мэрия предлагает разбить питомник на отдельные зоны и постепенно по участкам реанимировать объект.

«Практически 80% плодовых деревьев стоят как сухостой. Мы в лице “Горзеленстроя” могли помочь в этом плане — у нас есть саженцы фруктовых деревьев. Питомник нужно возрождать и делать экскурсионную зону. Там рельефные места, которые позволят гражданам наслаждаться этой природой: там естественные пруды, овраги. Зимой горожане с удовольствием катаются там на лыжах, поэтому можно делать лыжные и саночные трассы», — рассказал и. о. мэра Хабаровска Сергей Кравчук на совещании при губернаторе края.

Приступить к работам мешает статус памятника природы краевого значения. Агентство писало, что возвращение территории статуса питомника облегчит его участь и позволит быстрее привести в порядок. Пока же на планы не хватает денег.

«В виду действующих ограничений хозяйствующей деятельности проблемным вопросом является поиск источников финансирования и привлечения инвесторов для дальнейшего развития памятников природы. Дефицит краевого бюджета не позволяет предусмотреть соответствующие государственное финансирование», — отметил министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Ермолин.

Возможным решением проблемы чиновник считает развитие рекреационной и образовательной деятельности. В этом году министерство проведёт конкурс проектов использования питомника Лукашова. Главное условия для них — сохранить деревья и привлечь посетителей.

Пока же на территории природного памятника самовольно устраивают пикники, оставляют свалки мусора и даже разбивают огороды. На недавнем субботнике активисты убрали больше 60 кубометров отходов. По словам губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, опыт решения подобной проблемы в Хабаровске есть.

«Раньше каждое утро по три КамАЗа вывозили пивные банки с набережной. Сейчас ни одной пивной баночки не валяется. Включили там бесплатный Wi-Fi. Алкашей заменили нормальные ребята и девчата с компьютерами. Здесь нужно посмотреть и сделать что-то, чтобы хвалиться не тем, сколько мы убрали мусора, а сколько мы не насорили», — заявил Вячеслав Шпорт.

Агентство писало, что питомник Лукашова занимался селекцией и продажей продукции населению, однако предприятие обанкротилось, его ликвидировали. После этого территория начала приходить в упадок, поскольку за участком стало некому следить. Привести её в порядок и обустроить сквер возле памятника известному дальневосточному селекционеру предлагали и в Хабаровском краевом отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Там ответа от региональных властей по этому вопросу не дождались.

Все новости региона
 Штормовое предупреждение: на Приморье обрушатся дожди и сильный ветер
Защитник хабаровского «Амура» сыграет на чемпионате мира
В России может появиться новый налог
Чехия призналась в производстве и хранении «Новичка»
«Ъ»: у разбившегося Су-30СМ перед крушением упала тяга двигателя
Как американцы собирались жить после завоевания Советским Союзом
Владимир Путин уволил пять генералов полиции и СКР
Названа страна с лучшим в мире качеством воздуха
СМИ: российский космонавт отправится к Луне на корабле США
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Российские хоккеисты матчем с французами стартуют на ЧМ в Дании В составе российской сборной, которую возглавил Илья Воробьев, выступят 11 олимпийских чемпионов
Авто
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото) Первое время новые седельные тягачи будут выпускаться ограниченными партиями, хотя портфель заказов на ближайшие месяцы уже сформирован
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова Маленькая наследница певца Вероника впервые появилась на телевидении
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
Леди
6 неожиданных модных сочетаний цветов, которые нам понравились Черный + красный, белый + голубой, розовый + красный – старая и новая классика, которая бросается на тебя с каждой витрины магазина
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь