Парад и салют 9 Мая 2018 в Новосибирске — программа Дня Победы

Парад Победы и «Бессмертный полк»

9 мая в 10.00 — начало Парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на площади Ленина. Примут участие более 1800 военнослужащих и около 46 единиц техники. Воздушного парада в этом году не будет — приказ Минобороны РФ.

10.00−10.45 — сбор «Бессмертного полка» на участке Октябрьской магистрали между бизнес-центром «Капитал» (Октябрьская магистраль, 3) и театром «Глобус». Никакой записи или предварительной регистрации для участников не требуется. Достаточно подойти в назначенное время к месту сбора. Если человек не успел сделать транспарант, его все равно примут в колонну.

10.45 — сразу после окончания Парада Победы начнется шествие «Бессмертного полка». Колонна пройдет по Красному проспекту до Дома Офицеров (Красный проспект, 63).

11.30−13.00 — военно-патриотическая программа возле Дома Офицеров для участников акции «Бессмертный полк».

«Бессмертный полк-2018: где заказать и сколько стоят штендеры» читайте здесь.

Где смотреть салют

Праздничная программа на площади Ленина закончится фейерверками и артиллерийским салютом. 21.50−22.00 — в Новосибирске прогремят сразу семь салютов:

— Первомайский сквер;.

— мемориальный комплекс «Монумент Славы»;.

— спортивный комплекс «Локомотив» в Первомайском районе;.

— пляж «Наутилус».

«Семь салютов 9 мая 2018 в Новосибирске: где и когда» читайте здесь.

В Академгородке:

— площадка у ДК «Академия» (ул. Ильича);.

— территория детской музыкальной школы № 9 (ул. Молодости);.

— площадка возле ТРК «Эдем».

Телемарафон Парада Победы 9 мая будет вести телеканал ОТС.

«Свеча Памяти»

8 мая в 21.50 в нескольких районах города состоится «Свеча Памяти». Самая крупная акция с участием студотрядов традиционно проходит на Монументе Славы в Ленинском районе. Ожидается около 30 тысяч участников. На закате студенты будут исполнять песни военных лет и читать собственные стихи.

В это же время районная акция пройдет у стелы «Трудового подвига ленинградцев, эвакуированных в Новосибирск» в Октябрьском районе и у Монумента Славы в Первомайском районе.

Программа празднования 9 Мая 2018 в Бердске.

Реконструкции

Масштабная реконструкция, посвященная празднованию 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, пройдет 9 мая с 15.00 до 18.00 на территории 17-го Военного городка Октябрьского района (плац между домами №№ 5 и 7).

Еще одна военно-историческая реконструкция «Берлинский прорыв» с участием реконструкторов из Новосибирска, Томска и Бердска и показ ретротехники будут организованы 5 мая в парке «Первомайский» в Первомайском районе.

Велопробег и эстафеты

5 мая в 15.00 — старт велопробега, посвященного 73-й годовщине Победы, с площади Пименова в Новосибирске (маршрут: площадь им. Пименова — Монумент Славы — парк «Городское начало»). Одновременно с этим, в 15.00, на площадке возле ГПНТБ состоится открытие фонтанного комплекса «Речные цивилизации Сибири».

8 мая в 12.00 в Центральном парке пройдет патриотический фестиваль «Парк Победы», посвященный презентации акции «Эстафета патриотизма поколений». Сама эстафета будет пролегать по нескольким районам города, из-за чего возможно временное перекрытие улиц. Водителей просят отнестись с пониманием к традиционной патриотической акции.

9 мая с 13.30 до 17.30 будет проходить 72-я городская легкоатлетическая эстафета памяти маршала авиации А. И. Покрышкина на Красном проспекте — от ул. Депутатской до ул. Сибревкома.

Концерт для ветеранов

8 мая в 15.00 в Новосибирском театре оперы и балета состоятся торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов (вход по пригласительным билетам).

9 мая с 12.00 до 19.00 в Первомайском сквере будет организована праздничная интерактивная программа, информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — Твой выбор!».

Дзержинский район

4 мая в 17.00 — праздничная программа в честь 73-й годовщины Победы (площадка на ул. Толбухина, 25);.

7 мая в 14.00 — торжественная церемония вручения ветеранам памятных наград за труд на благо города в малом зале администрации Дзержинского района;.

9 мая в 8.30 — шествие «Бессмертный полк» в Дзержинском районе (ПКиО «Березовая роща»);.

9 мая в 9.00 — митинг, посвященный годовщине Победы, который закончится праздничным концертом (ПКиО «Березовая роща»);.

9 мая в 15.00 — праздничная программа в сквере им. Калинина.

Калининский район

9 мая — торжественное прохождение митинга по ул. Богдана Хмельницкого и Павловскому скверу;.

9.30−14.00 — праздничная программа у ДК «Горького»;.

9 мая — день открытых дверей в музее Калининского района;.

9 мая — праздничная программа в парке «Сосновый бор»;.

9 мая — праздничные мероприятия в Пашино: концерт в микрорайоне «Флотский» у памятника ветеранам 118-го арсенала ВМФ, митинг и праздничный концерт у сквера «Пашинский»;.

9 мая в 14.00 — праздничная программа в зрительном зале подразделения «Гвардейский» в Пашино.

Кировский район

4 мая в 10.00 — шествие с фотографиями солдат-победителей под лозунгами «Я помню, значит, я живу» от стелы «Звезда» на ул. Сибиряков-Гвардейцев;.

4 мая в 13.00 — концертная программа «На безымянной высоте» и торжественная отправка делегации из 18 молодых кировчан на «Безымянную высоту» в поселок Бетлица Калужской области (дом детского творчества им. Ефремова);.

9 мая в 12.00 — концертная программа «Песни победы» в ПКиО Бугринская роща (ул. Зорге, 47).

Ленинский район

8 мая в 21.50 — акция «Свеча Памяти» на Монументе Славы;.

9 мая — возложение венков на Монументе Славы и других мемориальных памятниках района;.

9 мая в 21.50 — праздничный фейерверк на Монументе Славы.

Октябрьский район

23 февраля до 9 мая — вахта памяти у памятника Борису Богаткову, в которой принимают участие школьники всех школ района;.

5 мая в 15.00 — старт велопробега, посвященного 73-й годовщине Победы, с пл. Пименова в Новосибирске (маршрут: площадь им. Пименова — Монумент Славы — парк «Городское начало»). Одновременно с этим, в 15.00, на площадке возле ГПНТБ состоится открытие фонтанного комплекса «Речные цивилизации Сибири»;.

8 мая в 21.50 — у стелы «Трудового подвига ленинградцев, эвакуированных в Новосибирск» пройдет районная акция «Свеча Памяти»;.

9 мая — у памятника Борису Богаткову — районный торжественный митинг в честь Дня Победы;.

9 мая с 15.00 до 18.00 — на территории 17-го Военного городка Октябрьского района города Новосибирска (плац между домами № 5 и 7) пройдет историческая реконструкция, посвященная празднованию 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Первомайский район

4 мая — митинг в честь Победы у Монумента Славы;.

5−9 мая — вахта памяти у Монумента Славы, в которой примут участие учащиеся школ района;.

5 мая — в ПКиО «Первомайский» пройдет военно-историческая реконструкция «Берлинский прорыв» с участием реконструкторов из Новосибирска, Томска и Бердска и показ ретротехники;.

7 мая — концертная программа у Дома молодежи;.

8 мая в 21.50 — акция «Свеча памяти» у Монумента Славы;.

9 мая в 8.30 — сбор участников возле администрации Первомайского района;.

9.20 — старт автопробега и парад караулов школ и патриотических клубов района;.

10.00 — начало шествия в честь парада Победы (колонна пройдет до Монумента Славы, где продолжатся праздничные мероприятия);.

11.00−21.30 — праздничная программа и работа полевой кухни в ПКиО «Первомайский»;.

21.50 — праздничный фейерверк на стадионе «Локомотив».

Советский район

4 мая в 17.00 — торжественное собрание в Доме ученых с участием ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны и жителей района;.

8 мая — митинги с возложением цветов и гирлянд в микрорайоне «Нижняя Ельцовка», жилом районе «Кирова», «Правые Челмы»;.

9 мая — митинг у ДК «Приморская» и шествие до памятника «Алеша» и по Морскому проспекту до Дома ученых;.

9 мая с 13.00 до 22.00 — культурно-массовые мероприятия у ДК «Академия», «Приморский» и в парке «У моря Обского»;.

21.50−22.00 — салюты у ДК «Академия», «Приморский» и ТРК «Эдем».

Центральный округ

3−6 мая — Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» в Нарымском сквере;.

7 мая — в ДК «Энергия» и «Прогресс» пройдут торжественные собрания с праздничными концертами;.

9 мая — митинг «Реквием» на Заельцовском кладбище и в микрорайоне «Стрижи»;.

9 мая с 12.00 до 20.00 — развлекательная программа у ТРК «Ройял Парк» с участием оркестра штаба Сибирского округа «Росгвардия»;.

9 мая с 10.00 до 22.00 — развлекательные программы в Нарымском сквере, Заельцовском и Центральном парках.