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05:55 (мск), источник: VLADNEWS

В пострадавшие районы Приморья от циклона возвращается свет

Восстановительные работы продолжаются.

Источник: AP 2018

В большинство населенных пунктов Приморья, пострадавших от циклона 3 мая, восстановлено электроснабжение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В настоящее время восстановительные работы продолжаются в селах Тимофеевка, Некруглово, Михайловка, Монастырище и Сибирцево.

Электричество вернулось в дома жителей Хасанского района, где наблюдалась наиболее сложная ситуация. Также восстановлено электроснабжение в ряде населенных пунктов Артема, Уссурийска, Пограничного, Пожарского, Октябрьского районов.

Отключение электричества произошло из-за сильного ветра и осадков. За сутки в крае произошло 60 аварийных отключений электричества.

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