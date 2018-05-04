В пострадавшие районы Приморья от циклона возвращается свет
Восстановительные работы продолжаются.
Восстановительные работы продолжаются.
В большинство населенных пунктов Приморья, пострадавших от циклона 3 мая, восстановлено электроснабжение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.
В настоящее время восстановительные работы продолжаются в селах Тимофеевка, Некруглово, Михайловка, Монастырище и Сибирцево.
Электричество вернулось в дома жителей Хасанского района, где наблюдалась наиболее сложная ситуация. Также восстановлено электроснабжение в ряде населенных пунктов Артема, Уссурийска, Пограничного, Пожарского, Октябрьского районов.
Отключение электричества произошло