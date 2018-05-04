В пострадавшие районы Приморья от циклона возвращается свет

Источник: AP 2018

В большинство населенных пунктов Приморья, пострадавших от циклона 3 мая, восстановлено электроснабжение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В настоящее время восстановительные работы продолжаются в селах Тимофеевка, Некруглово, Михайловка, Монастырище и Сибирцево.

Электричество вернулось в дома жителей Хасанского района, где наблюдалась наиболее сложная ситуация. Также восстановлено электроснабжение в ряде населенных пунктов Артема, Уссурийска, Пограничного, Пожарского, Октябрьского районов.