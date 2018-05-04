В Екатеринбург возвращается снег
Сегодня, 5 мая, по прогнозу Свердловского гидрометцентра, днем будет идти дождь, а вечером мокрый снег. Ветер
Сегодня, 5 мая, по прогнозу Свердловского гидрометцентра, днем будет идти дождь, а вечером мокрый снег. Ветер
Днем температура воздуха составит +8−10 градусов, к вечеру возможно понижение до +4,+6.
В субботу, 5 мая, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха -2,-4, днем + 9−11. Ветер
В воскресенье, 6 мая, осадков также не ожидается, скорость ветра составит 3−8 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до 0,-2 градусов, днем повысятся до + 14−16.