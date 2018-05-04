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07:12 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбург возвращается снег

Сегодня, 5 мая, по прогнозу Свердловского гидрометцентра, днем будет идти дождь, а вечером мокрый снег. Ветер северо-восточный, северный 5−19 м/с, возможны порывы до 16 м/с.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 48% 761 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Reuters

Днем температура воздуха составит +8−10 градусов, к вечеру возможно понижение до +4,+6.

В субботу, 5 мая, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха -2,-4, днем + 9−11. Ветер северо-западный 5−10 м/с.

В воскресенье, 6 мая, осадков также не ожидается, скорость ветра составит 3−8 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до 0,-2 градусов, днем повысятся до + 14−16.

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