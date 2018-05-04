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07:17 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев присвоил Юрию Померанцеву высшую степень отличия

Нурсултан Назарбаев присвоил Юрию Померанцеву высшую степень отличия — звание «Қазақстанның Еңбек Ері», передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Источник: Tengrinews

«За выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии Республики Казахстан, активную общественную деятельность, особый вклад в развитие культуры присвоить высшую степень отличия — звание «Қазақстанның Еңбек Ері» Померанцеву Юрию Борисовичу — артисту РГКП «Государственный академический русский театр драмы имени М. Лермонтова», — сообщается на сайте Президента.

Указ вводится в действие со дня подписания.

11 февраля Юрию Померанцеву исполнилось 95 лет. Он родился в Киеве 11 февраля 1923 года. В 30-х годах его отец занимал ответственный пост в «Карагандашахтстрое» и семья жила в Караганде. В 1938 году отца расстреляли, после этого семье пришлось переехать в Москву. Юрий Померанцев — участник Великой Отечественной войны. После ранения и длительного лечения в 1943 году Померанцев приехал Алма-Ату, здесь в эвакуации находилась его мама. Именно в Алма-Ате началась его актерская карьера.

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