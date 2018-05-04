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06:16 (мск), источник: Вести - Красноярск

Красноярцы массово несут в лаборатории клещей

Только за последние выходные жертвами клещей стали более 350 красноярцев, и сегодня поток укушенных в лаборатории города не прекращается. Люди массово несут членистоногих на экспертизу. В одном из образцов специалисты обнаружили энцефалит.

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Майские праздничные выходные, как и тысячи красноярцев, Мария Георгиевна провела на даче. Но домой вернулась уже не одна, к телу присосался клещ. Прошедшие выходные в краевом центре выдались достаточно тёплыми и сухими. Именно в такую погоду клещи выбираются из своих укрытий на поверхность, а люди массово отправляются отдохнуть на природу, словно в гости к паукообразным. Сын Андрея Владимировича повстречал клеща на Торгашинском хребте. «Где-то по горам лазили с группой. Сами сняли клеща, хорошо, вовремя заметили», — поделился Андрей Владимирович.

Клещи являются переносчиками энцефалита, боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза и гранулоцитарного анаплазмоза. Поэтому после присасывания паукообразного, рекомендуют доставить в лабораторию на проверку, таких в регионе 9. Там сегодня горячая пора. «На сегодняшний день 750 человек обратились. А за выходные 350. Обнаружен один клещевой вирусный энцефалит, 23% клещевого боррелиоза, 15% эрлихиоза, около 10% рекициозов», — рассказала заведующая лабораторией вирусологических исследований Надежда Кузнецова.

Напомним, в прошлом году от укусов клещей в регионе умерли 7 человек. В этом году в Красноярске от паукообразных обработают 27 участков площадью более 300 гектаров. Работа уже начата, но приостанавливать обработку приходится из-за пасмурной погоды.
Пресс-секретарь департамента городского хозяйства Красноярска Светлана Трушкова: «Начали с Советского района, уже 13 участков обработали. Обработку необходимо проводить в сухую погоду, то есть желательно, чтобы за 2 дня до и 2 дня после не было осадков. Чтобы химические препараты всё-таки имели действие, и их не смыло».

Обработка окрестностей Красноярска должна завершиться полностью до конца мая.

Владислав ТАМОШАУСКАС

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