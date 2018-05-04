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06:20 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровск в пятницу ждут транспортные трудности

В краевой столице пройдёт очередная репетиция парада.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Сегодня, 4 мая, в Хабаровске состоится очередная репетиция парада ко Дню Победы. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», водителям и пассажирам общественного транспорта следуют продумать свои маршруты особенно по возвращении с работы или учёбы в вечернее время. Схема перекрытий улиц краевой столицы осталась такой же, как при ранее состоявшихся тренировках парадных расчётов.

С 12:00 до 23:00 запрещена стоянка всех видов транспортных средств на следующих улицах Хабаровска:

Восточное шоссе от Ленинградской до Выборгской; Ленинградская от Ким Ю Чена до Восточного шоссе; Ленина от Ленинградской до Шеронова; Гоголя от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского; Уссурийский бульвар от Шеронова до Дикопольцева; Пушкина от Ленина до Амурского бульвара; Лейтенанта Орлова от Дикопольцева до переулка Облачного; переулок Облачный от Лейтенанта Орлова до КПП в/ч 74854.

С 17:00 до окончания мероприятий будет запрещена стоянка всех видов транспортна на следующих улицах:

Амурский бульвар от Пушкина до Дикопольцева; Ким Ю Чена от Шеронова до Дикопольцева; Дикопольцева от Амурского бульвара до Лейтенанта Орлова.

С 14:30 до 15:30 и с 21:00 до 23:00 на период прохождения механизированной колонны ограничено движение транспорта на улицах:

Восточное шоссе от Ленинградской до Выборгской; Ленинградская от Ким Ю Чена до Восточного шоссе; Ленина от Ленинградской до Шеронова; Гоголя от Ленина до Муравьева-Амурского; Пушкина от Ленина до Амурского бульвара.

С 18:00 до 23:00 на период проведения репетиций будет ограничено движения транспорта по улицам:

Гоголя от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского; Пушкина от Ленина до Амурского бульвара; Амурский бульвар от Шеронова до Дикопольцева; Дикопольцева от Амурского бульвара до Лейтенанта Орлова; Ленина от Ленинградской до Шеронова; Уссурийский бульвар от Шеронова до Дикопольцева.

При пересечении механизированных колонн улицы Карла Маркса будет временно ограничиваться движение всех видов транспорта на участке улиц Муравьева-Амурского и Карла Маркса от улицы Шеронова до улицы Московской.

Военные уже трижды проходили маршем и колоннами боевой техники по центру Хабаровска 27 и 30 апреля, а также 2 мая. Генеральная репетиция парада запланирована на понедельник, 7 мая. Информация об ограничении движения в этот день будет доведена до горожан дополнительно.

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