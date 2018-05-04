Жителей Красноярска просят воздержаться от пикников за городом

Главное управление МЧС по краю просит красноярцев воздержаться от пикников и разведения костров за городом.

Сейчас в регионе действует особый противопожарный режим, за нарушение которого грозит административный штраф. Так, за данное нарушение физическим лицам придется заплатить от 2 до 4 тыс. руб., должностным лицам — от 15 до 30 тыс. руб., а штраф для юридических лиц — от 400 до 500 тыс. руб. Однако на прошлой неделе штрафы не помешали горожанам массово отправиться на барбекю. Вопреки запрету на разведение костров в черте города, люди целыми семьями устраивают пикники «у дома».