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07:19 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге закроют движение около Суворовского училища

В Екатеринбурге 4 мая перекроют площадь Кирова, говорится в постановлении главы администрации города.

Источник: РИА "Новости"

Ограничения на участке между улицами Мира и Гагарина будут действовать с 11:30 до 13:30. В это время пройдет встреча воспитанников Суворовского училища с ветеранами Великой Отечественной войны.

Кроме того, движение в оперативном режиме будет перекрываться по нечетной стороне улицы Свердлова между Мельковской и Челюскинцев. Там с 11:30 до 12:00 запланировано шествие колонны к памятнику воинам Уральского добровольческого танкового корпуса.

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