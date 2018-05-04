В Екатеринбурге закроют движение около Суворовского училища
В Екатеринбурге 4 мая перекроют площадь Кирова, говорится в постановлении главы администрации города.
В Екатеринбурге 4 мая перекроют площадь Кирова, говорится в постановлении главы администрации города.
Ограничения на участке между улицами Мира и Гагарина будут действовать с 11:30 до 13:30. В это время пройдет встреча воспитанников Суворовского училища с ветеранами Великой Отечественной войны.
Кроме того, движение в оперативном режиме будет перекрываться по нечетной стороне улицы Свердлова между Мельковской и Челюскинцев. Там с 11:30 до 12:00 запланировано шествие колонны к памятнику воинам Уральского добровольческого танкового корпуса.