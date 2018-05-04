Хабаровчан обещают развезти после салюта
Работа общественного транспорта будет продлена 9 мая до 23.30.
Работа общественного транспорта будет продлена 9 мая до 23.30.
Дополнительные рейсы автобусов и трамваев будут введены в Хабаровске 9 мая. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», по окончанию праздничного салюта хабаровчан будут ждать в специальных местах отстоя несколько маршрутов. Работа транспорта будет продлена в этот день до 23.30 часов.
— Так, на остановке «ул. Флегонтова» будет обеспечен отстой сразу пяти рейсов, автобусы будут ждать хабаровчан также на остановках «КРГ», «Парк им. Гагарина», «Агентство Аэрофлота». К тому же будет продлена работа трамвайного и троллейбусного маршрутов № 1, — прокомментировали в управлении городского транспорта.
На остановке «КРГ» будет организован отстой маршрута № 34. На «Парке им. Гагарина» — маршрут № 33 в направлении 5-й площадки. А на остановочном пункте «Агентство Аэрофлота» будут сконцентрирован транспорт 73-го маршрута.
Также в районе Комсомольской площади будут стоять автобусы № № 14, 19, 55, 82, продлят свою работу в этот день и автобусы № 1 Л, 1С, 7, 8, 21, 23, 25, 29К, 29П.