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06:24 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровчан обещают развезти после салюта

Работа общественного транспорта будет продлена 9 мая до 23.30.

Источник: Хабаровский край сегодня

Дополнительные рейсы автобусов и трамваев будут введены в Хабаровске 9 мая. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», по окончанию праздничного салюта хабаровчан будут ждать в специальных местах отстоя несколько маршрутов. Работа транспорта будет продлена в этот день до 23.30 часов.

 — Так, на остановке «ул. Флегонтова» будет обеспечен отстой сразу пяти рейсов, автобусы будут ждать хабаровчан также на остановках «КРГ», «Парк им. Гагарина», «Агентство Аэрофлота». К тому же будет продлена работа трамвайного и троллейбусного маршрутов № 1, — прокомментировали в управлении городского транспорта.

На «Ул. Флегонтова» жителей города будет ожидать маршрут № 10 в направлении ул. Краснореченской: один автобус будет выполнять рейс до Подсобного хозяйства, второй автобус в центр города. Маршрут № 71 в направлении Северного микрорайона и Южного микрорайона, № 73 в сторону Красной речки. Маршруты № 83 и 83П будут курсировать в каждом направлении. А также автобус № 56 в направлении ул. Краснореченской, он пройдет от улицы Флегонтова через Первый микрорайон, Хабаровск-2 в Южный микрорайон.

На остановке «КРГ» будет организован отстой маршрута № 34. На «Парке им. Гагарина» — маршрут № 33 в направлении 5-й площадки. А на остановочном пункте «Агентство Аэрофлота» будут сконцентрирован транспорт 73-го маршрута.

Также в районе Комсомольской площади будут стоять автобусы № № 14, 19, 55, 82, продлят свою работу в этот день и автобусы № 1 Л, 1С, 7, 8, 21, 23, 25, 29К, 29П.

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