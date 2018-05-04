Хабаровчан обещают развезти после салюта

Дополнительные рейсы автобусов и трамваев будут введены в Хабаровске 9 мая. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», по окончанию праздничного салюта хабаровчан будут ждать в специальных местах отстоя несколько маршрутов. Работа транспорта будет продлена в этот день до 23.30 часов.

— Так, на остановке «ул. Флегонтова» будет обеспечен отстой сразу пяти рейсов, автобусы будут ждать хабаровчан также на остановках «КРГ», «Парк им. Гагарина», «Агентство Аэрофлота». К тому же будет продлена работа трамвайного и троллейбусного маршрутов № 1, — прокомментировали в управлении городского транспорта.