Эти лекарства приморцам нужно выбросить из аптечек прямо сейчас

Метамизол — международное не патентованное название препарата, более известного, как «анальгин». Данный препарат очень популярный, активно назначаемый и используемый в самолечении в России, но запрещенный более чем в 40 странах мира.

В федеральных руководствах, представленных сегодня для российских врачей, внесены поправки к использованию этого лекарства, которые гласят, что «анальгин» может использоваться только по жизненным показаниям в тех случаях, когда другие противовосполительные, жаропонижающие, анальгезирующие препараты не работают — говорит главный фармаколог ДВФО, доктор медицинских наук Екатерина Елисеева.

«Когда у пациента не получается получить жаропонижающий эффект с применением других, более безопасных препаратов, либо болевой синдром не купируется, только в случаях действительной жизненной необходимости, за абсолютным неимением другой альтернативы под присмотром доктора может назначаться метамизол».

Обусловлено это тем фактором, что данный препарат может вызвать осложнения со стороны кроветворной системы, которая называется агранулоцитоз. Негативные последствия, связанные с этим явлением, чрезвычайно опасны, вплоть до летального исхода.

«Именно поэтому применение “Анальгина” должно быть сведено к минимуму. Не нужно заниматься самолечением и держать этот препарат в домашних аптечках. Это препарат для применения в стационаре, он должен использоваться врачом, который имеет соответствующий опыт наблюдения за такими пациентами, чтобы предотвратить нежелательные реакции», — продолжает Екатерина Елисеева.

То же самое, предостерегает специалист, относится к часто использованной многими пациентами для самолечения комбинации «Анальгин» + димедрол:

«Исходно действующее вещество в димедроле называется дифенгидрами́н. Это антигистаминный препарат. Он в значительной степени проникает в центральную нервную систему, вызывает сонливость, нарушает внимание, снижает сосредоточенность. Этот препарат не может приниматься людьми, остающимися на рабочем месте, управляющими транспортными средствами, выполняющими работу, связанную с координацией.

Кроме этого применение дифенгидрами́н маленькими детьми может вызвать у них парадоксальную реакцию — не сонливость, а наоборот, гипервозбудимость, неадекватное поведение. Также демидрол, в том числе у взрослых, может вызывать приступы апноэ, то есть остановку дыхания во сне, что очень опасно, — перечисляет фармаколог.