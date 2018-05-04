Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Татьяна Навка показала архивные фото старшей дочери
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Земфира и Литвинова вместе прогулялись по Москве
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Въезд в Россию запрещен: Мацейчука задержали в «Домодедово»
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
«Атлетико» победил «Арсенал» и вышел в финал Лиги Европы
Легенда № 61. Гекдениз Карадениз объявил о завершении карьеры
Не узнать: Кристина Агилера сильно поправилась
Земфира и Литвинова вместе прогулялись по Москве
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
10 городов России, сумевших себя подать
Фоторепортажи
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
10Историческая встреча лидеров двух Корей
07:08 (мск), источник: ДЕЙТА

Эти лекарства приморцам нужно выбросить из аптечек прямо сейчас

Главный фармаколог ДВФО, доктор медицинских наук Екатерина Елисеева рассказала DEITA. RU какими препаратами не стоит лечиться самостоятельно.

Метамизол — международное не патентованное название препарата, более известного, как «анальгин». Данный препарат очень популярный, активно назначаемый и используемый в самолечении в России, но запрещенный более чем в 40 странах мира.

В федеральных руководствах, представленных сегодня для российских врачей, внесены поправки к использованию этого лекарства, которые гласят, что «анальгин» может использоваться только по жизненным показаниям в тех случаях, когда другие противовосполительные, жаропонижающие, анальгезирующие препараты не работают — говорит главный фармаколог ДВФО, доктор медицинских наук Екатерина Елисеева.

«Когда у пациента не получается получить жаропонижающий эффект с применением других, более безопасных препаратов, либо болевой синдром не купируется, только в случаях действительной жизненной необходимости, за абсолютным неимением другой альтернативы под присмотром доктора может назначаться метамизол».

Обусловлено это тем фактором, что данный препарат может вызвать осложнения со стороны кроветворной системы, которая называется агранулоцитоз. Негативные последствия, связанные с этим явлением, чрезвычайно опасны, вплоть до летального исхода.

«Именно поэтому применение “Анальгина” должно быть сведено к минимуму. Не нужно заниматься самолечением и держать этот препарат в домашних аптечках. Это препарат для применения в стационаре, он должен использоваться врачом, который имеет соответствующий опыт наблюдения за такими пациентами, чтобы предотвратить нежелательные реакции», — продолжает Екатерина Елисеева.

То же самое, предостерегает специалист, относится к часто использованной многими пациентами для самолечения комбинации «Анальгин» + димедрол:

«Исходно действующее вещество в димедроле называется дифенгидрами́н. Это антигистаминный препарат. Он в значительной степени проникает в центральную нервную систему, вызывает сонливость, нарушает внимание, снижает сосредоточенность. Этот препарат не может приниматься людьми, остающимися на рабочем месте, управляющими транспортными средствами, выполняющими работу, связанную с координацией.

Кроме этого применение дифенгидрами́н маленькими детьми может вызвать у них парадоксальную реакцию — не сонливость, а наоборот, гипервозбудимость, неадекватное поведение. Также демидрол, в том числе у взрослых, может вызывать приступы апноэ, то есть остановку дыхания во сне, что очень опасно, — перечисляет фармаколог.

Андрей Горюнов.

Все новости региона
 Островитянам Владивостока вернули транспорт
На лодке или на КамАЗе: переправа организована у приморского села
ЦСР предложил создать единую государственную цифровую платформу
Чехия призналась в производстве и хранении «Новичка»
Эксперт заявил о резком падении доступности сала для украинцев
Смелый медвежонок на прогулке в тайге покоряет соцсети
Как американцы собирались жить после завоевания Советским Союзом
Владимир Путин уволил пять генералов полиции и СКР
Названа страна с лучшим в мире качеством воздуха
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Российские хоккеисты матчем с французами стартуют на ЧМ в Дании В составе российской сборной, которую возглавил Илья Воробьев, выступят 11 олимпийских чемпионов
Авто
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото) Первое время новые седельные тягачи будут выпускаться ограниченными партиями, хотя портфель заказов на ближайшие месяцы уже сформирован
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова Маленькая наследница певца Вероника впервые появилась на телевидении
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
Леди
6 неожиданных модных сочетаний цветов, которые нам понравились Черный + красный, белый + голубой, розовый + красный – старая и новая классика, которая бросается на тебя с каждой витрины магазина
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь