В центре Челябинска перекрыли дорогу до 10 мая

На ул. Береговой, что за цирком, ограничили движение с 3 мая. Речь идет об участке от реки Миасс до дома № 129. Здесь строят коллектор водоотведения.

Отметим, здесь с недавнего времени развернулась масштабная стройка. Через два года на этом месте появится гигантский конгресс-холл. Его строят к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году. Конгресс-холл строят на средства инвесторов и деньги из областной казны. Депутаты ЗСО выделили на возведение здания около 3 млрд. руб. из бюджета.