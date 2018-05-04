В центре Челябинска перекрыли дорогу до 10 мая
Движение ограничили в районе строительства
Движение ограничили в районе строительства
На ул. Береговой, что за цирком, ограничили движение с 3 мая. Речь идет об участке от реки Миасс до дома № 129. Здесь строят коллектор водоотведения.
— Движение перекрыто до 8 часов утра 10 мая, — сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск в
Отметим, здесь с недавнего времени развернулась масштабная стройка. Через два года на этом месте появится гигантский