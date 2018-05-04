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07:15 (мск), источник: Zakon.kz

На севере и востоке Казахстана пройдут дожди

На западе и юге сохранится погода без осадков.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 48% 761 мм рт. ст. 5 м/с

С прохождением атмосферных фронтальных разделов в северной половине и на востоке пройдет дождь, местами сильный, лишь на западе и южной половине погода сохранится без осадков. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, на юге пыльная буря, возможен град, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Казгидромет».

В Акмолинской области местами усилится ветер 15−20, днем порывы 23−28 м/с, местами шквал, возможен град. В Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается ветер 15−20 м/с, порывы 23−28 м/с, возможен град, ночью и утром — туман. В Восточно-Казахстанской области днем местами усилится ветер 15−20 м/с, ночью и утром — туман. В Южно-Казахстанской, днем Кызылординской, Жамбылской Мангистауской, Актюбинской, области местами усилится ветер 15−23 м/с, Южно-Казахстанской, Кызылординской области с пыльной бурей. В Павлодарской области местами ожидается ветер днем 15−20, порывы 23−28 м/с. В Костанайской области — ветер 15−20, днем порывы 23 м/с, возможен град.

Погода в Алматы днем 16°, преимущественно облачно.

Погода в Астане днем 17°, преимущественно ясно.

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