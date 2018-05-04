На севере и востоке Казахстана пройдут дожди

С прохождением атмосферных фронтальных разделов в северной половине и на востоке пройдет дождь, местами сильный, лишь на западе и южной половине погода сохранится без осадков. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, на юге пыльная буря, возможен град, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Казгидромет».