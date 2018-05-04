Смелый медвежонок на прогулке в тайге покоряет соцсети
Гуляющий с мамой медвежонок попал в объективы камер очевидцев, проезжающих по дороге возле тайги. Ролик опубликован на YouTube.
Гуляющий с мамой медвежонок попал в объективы камер очевидцев, проезжающих по дороге возле тайги. Ролик опубликован на YouTube.
Больше всего пользователей интернета поразила и умилила реакция медвежонка на «большие и страшные автомобили».
Несмотря на юный возраст, таежный хищник не испугался и с грозным оскалом начал рычать на машины.
Возможно, так он пытался прикрыть отход своей
Показав водителям авто, кто в тайге хозяин, медвежонок убежал вслед за мамой.