Смелый медвежонок на прогулке в тайге покоряет соцсети

Читайте также Уникальная семья медведей из России поразила ученых

Больше всего пользователей интернета поразила и умилила реакция медвежонка на «большие и страшные автомобили».

Несмотря на юный возраст, таежный хищник не испугался и с грозным оскалом начал рычать на машины.

Возможно, так он пытался прикрыть отход своей мамы-медведицы, которая в это время спешно направлялась от дороги в лес.

Показав водителям авто, кто в тайге хозяин, медвежонок убежал вслед за мамой.