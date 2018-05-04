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06:42 (мск), источник: Известия

Смелый медвежонок на прогулке в тайге покоряет соцсети

Гуляющий с мамой медвежонок попал в объективы камер очевидцев, проезжающих по дороге возле тайги. Ролик опубликован на YouTube.

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Больше всего пользователей интернета поразила и умилила реакция медвежонка на «большие и страшные автомобили».

Несмотря на юный возраст, таежный хищник не испугался и с грозным оскалом начал рычать на машины.

Возможно, так он пытался прикрыть отход своей мамы-медведицы, которая в это время спешно направлялась от дороги в лес.

Показав водителям авто, кто в тайге хозяин, медвежонок убежал вслед за мамой.

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