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07:20 (мск), источник: АиФ Иркутск

Иркутянка отсудила у должника квартиру и 900 тысяч рублей за долги

Такую компенсацию женщина получила, одолжив в 2016 году знакомому 480 тыс рублей.

Источник: AP 2018

Жительница Иркутска через суд получила компенсацию от своего знакомого, которому она в 2016 году одолжила 480 тыс рублей. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского районного суда.

Знакомый вовремя деньги не отдал, несмотря на имеющийся договор займа и расписку о получении денег. По договору, заемщик обязался возвратить всю сумму и проценты в определенный срок. Также стороны заключили договор залога, в соответствии с которым иркутянка имела право в случае невозврата долга обратить взыскание на предмет залога — квартиру. За прошедшее время долг мужчины составил более 1,5 млн рублей.

Женина обратилась в суд. Во время рассмотрения дела мужчина заявил, что договор займа он не заключал, денег не получал, предоставленная суду расписка о получении денег не относилась к этому договору, так как в один день он занимал у женщины дважды денежные суммы, просил суд признать договор займа незаключенным. Однако подтвердить свои слова он ничем не смог.

Суд взыскал с должника основной долг, проценты за пользование займом, неустойку, судебные расходы — общая сумма составила 893 тысячи 336 рублей. Также было обращено взыскание на предмет залога — квартиру.

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