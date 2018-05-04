Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом»
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Школьницу из Приморья наградили за спасение 4-летнего мальчика
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Земфира и Литвинова вместе прогулялись по Москве
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
А кто пустит?: в Рунете ответили на план Астаны открыть порты США
В ФРГ ответили украинскому послу о Крыме
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Как России тягаться с Канадой и США?
10 самых ожидаемых матчей группового этапа ЧМ-2018
Не узнать: Кристина Агилера сильно поправилась
Земфира и Литвинова вместе прогулялись по Москве
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
10 городов России, сумевших себя подать
Фоторепортажи
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
10Историческая встреча лидеров двух Корей
07:13 (мск), источник: Sputnik.md

Студенты из Молдовы получили стипендии мэра Москвы

Каждый учебный семестр Молдове выделяется квота в 11 человек на получение стипендии мэра Москвы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik, Николай Костыркин. В «русском мире» Молдовы за последние несколько лет сформировались очень интересные взаимоотношения между представителями организаций российских соотечественников и студентами вузов, учащихся на русском языке.

Это взаимодействие основано на доверии, передаче опыта и знаний, а, главное, помощи и взаимной поддержке. Старшие товарищи — общественники, педагоги, руководители вузов и других учреждений — ратуют за своих подопечных, пользуясь любой возможностью, чтобы поддержать их, дать возможность раскрыть свои таланты и возможности, а также материально поощрить.

Такой шанс, отметить лучших, вот уже десятый год дает Молдове мэрия Москвы, выделившая нашей стране квоту на 11 учащихся вузов для получения стипендий. Размер стипендии — 13,5 тысячи рублей (немногим более 200 долларов). Деньги приходят получателю на электронную карту.

Читайте также
БАК-2018: организация экзаменов стала предметом спора в парламенте Молдовы

Критерии отбора просты — высокая успеваемость, отличие в общественной и творческой деятельности и невысокий доход семьи.

В Кишиневе, в центре фонда «Русский мир» Молдавского государственного университета, утверждены стипендиаты предстоящего учебного семестра. Это студенты Молдавского государственного университета, Славянского университета, Комратского государственного университета, Академии музыки, театра и изобразительных искусств и Бельцкого государственного университета имени Алеку Руссо.

Стипендий удостоены Светлана Демчукова, Кирилл Дубовцев, Дмитрий Кантемиров, Алиса Тулбу, Яна Андроник, Анастасия Неприцкая, Екатерина Корпанюк, Екатерина Москалюк, Лидия Ходакова, Павел Полищук и Галина Салтановская. Вопрос об оставшихся трех студентах-соискателях стипендии остался открытым, но попечительский совет продолжит свою работу в этом направлении.

Стипендия мэра Москвы — еще одна возможность поддержать талантливых трудолюбивых ребят, которые стремятся всего добиться в жизни самостоятельно и не пасуют перед трудностями.

«Эти дети в отсутствии тех благ, которые есть у многих их сверстников, используют любую возможность, чтобы каждый день двигаться вперед. Мы видим это и радуемся их успехам», — подчеркнула глава Ассоциации учебных заведений с русским языком обучения, директор кишиневского лицея имени Гоголя Таисия Аникьева.

Она заметила, что, так как многие стипендиаты учатся на педагогов, то очень хочется надеяться на достойную смену кадров.

«За эти несколько лет мы во многих из этих ребят увидели большой потенциал. И рассчитываем на достойную замену себе. Потому что пройдет еще несколько лет, и педагога в стране будет очень сложно встретить, а мыслящего педагога — и подавно», — с сожалением констатировала Аникьева.

Председатель попечительского совета стипендии мэра Москвы, директор Института электронной инженерии и нанотехнологий, академик Анатолий Сидоренко в беседе с корреспондентом Sputnik заявил, что, «инвестируя в молодежь, мы инвестируем в будущее».

«Такие юноши и девушки, столь мотивированные в жизни, будут работать, как говорится, на все сто и в школе, и в вузе, и в министерстве, и в парламенте. Побольше бы таких!», — сказал Сидоренко.

Все новости региона
 В Молдове назначили нового главу Службы информации и безопасности
Страшное ДТП в Молдове: легковушка протаранила маршрутку - есть жертвы
ЦСР предложил создать единую государственную цифровую платформу
Чехия призналась в производстве и хранении «Новичка»
Эксперт заявил о резком падении доступности сала для украинцев
Смелый медвежонок на прогулке в тайге покоряет соцсети
Как американцы собирались жить после завоевания Советским Союзом
Владимир Путин уволил пять генералов полиции и СКР
Названа страна с лучшим в мире качеством воздуха
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Российские хоккеисты матчем с французами стартуют на ЧМ в Дании В составе российской сборной, которую возглавил Илья Воробьев, выступят 11 олимпийских чемпионов
Авто
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото) Первое время новые седельные тягачи будут выпускаться ограниченными партиями, хотя портфель заказов на ближайшие месяцы уже сформирован
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова Маленькая наследница певца Вероника впервые появилась на телевидении
Недвижимость
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Леди
6 неожиданных модных сочетаний цветов, которые нам понравились Черный + красный, белый + голубой, розовый + красный – старая и новая классика, которая бросается на тебя с каждой витрины магазина
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь