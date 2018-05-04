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07:37 (мск), источник: Вести - Красноярск

Синоптики рассказали, каким будет май

Красноярцам пообещали скорое наступление лета. Однако начало следующей рабочей недели будет весьма прохладным, синоптики прогнозируют ночные заморозки. Выпадет ли снег в День Победы?

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Апрель выдался засушливым, констатируют синоптики. А вот май обещает быть весьма дождливым, будто восполняя нехватку влаги. Пора доставать с дальних полок зонты. «Распределятся осадки в течение месяца довольно равномерно. Нельзя выделить ни одного более-менее длительного периода без осадков. Большинство дней будут с осадками: до 10 числа в виде дождя и мокрого снега, ну, а после — в виде дождя», — сообщила ведущий специалист Красноярского Гидрометцентра Оксана Сальникова.

Ближайшую неделю вряд ли можно будет назвать тёплой. Днём ожидается от 4 до 8 градусов выше нулевой отметки. Будут и заморозки в ночь на воскресенье, понедельник и вторник. Поэтому автомобилистам следует подождать со сменой резины на летнюю, а дачникам не торопиться с посадками. Пообещали синоптики и более серьёзное похолодание — до -20. Правда, коснется это только северных районов края. Тепло в Красноярск придёт 22 мая. Воздух прогреется до 20−25 градусов выше ноля. И именно в этот момент, по мнению синоптиков, и наступит настоящее лето с опережением календаря.

Пожароопасный сезон уже открыт, спасатели обещают привлекать пироманов, поджигающих траву, по всей строгости закона. Зам. руководителя ГУ МЧС России по Красноярскому краю Валерий Терешков: «Мы 753 раза уже выезжали на сельхозпалы, на тушение этих пожаров, которые зажигали люди. Если кто-то не послушает, его ожидает штраф».

Способствовать распространению огня может и сильный вечер. Он возможен уже в воскресенье с порывами до 15−20 метров в секунду.

Владимир ЖАРИНОВ

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