Синоптики рассказали, каким будет май

Апрель выдался засушливым, констатируют синоптики. А вот май обещает быть весьма дождливым, будто восполняя нехватку влаги. Пора доставать с дальних полок зонты. «Распределятся осадки в течение месяца довольно равномерно. Нельзя выделить ни одного более-менее длительного периода без осадков. Большинство дней будут с осадками: до 10 числа в виде дождя и мокрого снега, ну, а после — в виде дождя», — сообщила ведущий специалист Красноярского Гидрометцентра Оксана Сальникова.



Ближайшую неделю вряд ли можно будет назвать тёплой. Днём ожидается от 4 до 8 градусов выше нулевой отметки. Будут и заморозки в ночь на воскресенье, понедельник и вторник. Поэтому автомобилистам следует подождать со сменой резины на летнюю, а дачникам не торопиться с посадками. Пообещали синоптики и более серьёзное похолодание — до -20. Правда, коснется это только северных районов края. Тепло в Красноярск придёт 22 мая. Воздух прогреется до 20−25 градусов выше ноля. И именно в этот момент, по мнению синоптиков, и наступит настоящее лето с опережением календаря.

