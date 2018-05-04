Синоптики рассказали, каким будет май
Красноярцам пообещали скорое наступление лета. Однако начало следующей рабочей недели будет весьма прохладным, синоптики прогнозируют ночные заморозки. Выпадет ли снег в День Победы?
Красноярцам пообещали скорое наступление лета. Однако начало следующей рабочей недели будет весьма прохладным, синоптики прогнозируют ночные заморозки. Выпадет ли снег в День Победы?
Апрель выдался засушливым, констатируют синоптики. А вот май обещает быть весьма дождливым, будто восполняя нехватку влаги. Пора доставать с дальних полок зонты. «Распределятся осадки в течение месяца довольно равномерно. Нельзя выделить ни одного
Ближайшую неделю вряд ли можно будет назвать тёплой. Днём ожидается от 4 до 8 градусов выше нулевой отметки. Будут и заморозки в ночь на воскресенье, понедельник и вторник. Поэтому автомобилистам следует подождать со сменой резины на летнюю, а дачникам не торопиться с посадками. Пообещали синоптики и более серьёзное похолодание — до -20. Правда, коснется это только северных районов края. Тепло в Красноярск придёт 22 мая. Воздух прогреется до 20−25 градусов выше ноля. И именно в этот момент, по мнению синоптиков, и наступит настоящее лето с опережением календаря.
Способствовать распространению огня может и сильный вечер. Он возможен уже в воскресенье с порывами до 15−20 метров в секунду.
Владимир ЖАРИНОВ