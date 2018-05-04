Автобусный маршрут № 35 в Новосибирске предлагают укоротить

Источник: РИА "Новости"

Новый опрос появился на сайте новосибирского Центра управления городским автоэлектротранспортом. Горожанам предлагают проголосовать за то, чтобы укоротить маршрут автобуса № 35.

— Предлагается изменить схему автобусного маршрута регулярных перевозок № 35 «ул. Татьяны Снежиной — ул. Дюканова», сократив путь следования автобусов до остановочного пункта «ул. Куприна» по ранее действующей схеме, — говорится в пояснении.

Проголосовавших пока немного — менее 50 человек, но большая часть из них высказываются против таких изменений.