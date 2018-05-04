Автобусный маршрут № 35 в Новосибирске предлагают укоротить
Большинство проголосовавших высказываются против изменений.
Большинство проголосовавших высказываются против изменений.
Новый опрос появился на сайте новосибирского Центра управления городским автоэлектротранспортом. Горожанам предлагают проголосовать за то, чтобы укоротить маршрут автобуса № 35.
— Предлагается изменить схему автобусного маршрута регулярных перевозок № 35 «ул. Татьяны Снежиной — ул. Дюканова», сократив путь следования автобусов до остановочного пункта «ул. Куприна» по ранее действующей схеме, — говорится в пояснении.
Проголосовавших пока немного — менее 50 человек, но большая часть из них высказываются против таких изменений.
Накануне «Комсомольская правда» писала о решении продлить путь маршрутного такси № 45 «Ключ-Камышенское плато — ул. Ляпидевского». Действовать новая схема начала с пятницы, 4 мая. Теперь автобусы будут следовать от остановки «Ул. Ляпидевского» по улице Светлановской до конечного пункта, расположенного в районе дома № 31 на улице Окружной.