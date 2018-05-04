В Новосибирске с 5 мая запустят 15 фонтанов, об этом сообщает пресс-центр мэрии.

5 мая в 15 часов в Новосибирске торжественно запустят три фонтана на площади Пименова перед ГПНТБ. Одновременно запустят еще 12 фонтанов: около театра «Глобус», на улице Орджоникидзе, бульваре Победы, улице Рассветной, улице Селезнева, возле ДК «Приморский», ДК «Энергия», в Первомайском (два фонтана), Павловском и «Лучистом» скверах и сквере Авиаторов.