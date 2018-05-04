Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно»
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Родители делятся в соцсетях своими снимками до и после появления детей
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Не узнать: Кристина Агилера сильно поправилась
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Командир российского самолета умер по пути в Египет
«Изделие 715» "раздавит" ПВО стран НАТО
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
СМИ: Киев решил вернуть домой миллионы проживающих в РФ украинцев
Видео: Атомная подлодка пробивает арктический лед
Не узнать: Кристина Агилера сильно поправилась
Земфира и Литвинова вместе прогулялись по Москве
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Самые удивительные небоскребы планеты
Фоторепортажи
8Серж Саргсян ушел в отставку
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
07:35 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске с 5 мая запустят 15 фонтанов

Днем 5 мая торжественно запустят фонтаны на площади Пименова перед ГПНТБ, рассказали в мэрии.

Источник: Reuters

В Новосибирске с 5 мая запустят 15 фонтанов, об этом сообщает пресс-центр мэрии.

5 мая в 15 часов в Новосибирске торжественно запустят три фонтана на площади Пименова перед ГПНТБ. Одновременно запустят еще 12 фонтанов: около театра «Глобус», на улице Орджоникидзе, бульваре Победы, улице Рассветной, улице Селезнева, возле ДК «Приморский», ДК «Энергия», в Первомайском (два фонтана), Павловском и «Лучистом» скверах и сквере Авиаторов.

В 2017 году фонтаны в Новосибирске были запущены на несколько дней позже — 8 мая.

Все новости региона
Теплая и дождливая погода придёт в Новосибирск к середине недели
ЦСР предложил создать единую государственную цифровую платформу
Чехия призналась в производстве и хранении «Новичка»
Как американцы собирались жить после завоевания Советским Союзом
Смелый медвежонок на прогулке в тайге покоряет соцсети
СМИ: Скрипаль отравился полной рюмкой «Новичка»
Названа страна с лучшим в мире качеством воздуха
О том, как мы всю жизнь едим насекомых, не подозревая об этом
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Российские хоккеисты матчем с французами стартуют на ЧМ в Дании В составе российской сборной, которую возглавил Илья Воробьев, выступят 11 олимпийских чемпионов
Авто
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото) Первое время новые седельные тягачи будут выпускаться ограниченными партиями, хотя портфель заказов на ближайшие месяцы уже сформирован
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова Маленькая наследница певца Вероника впервые появилась на телевидении
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
Леди
6 неожиданных модных сочетаний цветов, которые нам понравились Черный + красный, белый + голубой, розовый + красный – старая и новая классика, которая бросается на тебя с каждой витрины магазина
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь