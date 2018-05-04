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07:34 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Садоводы получат 70% скидки на проезд в электричках

Отличные новости для южноуральских дачников.

Справку, которая дает 70-процентную скидку на проезд в электричках для садоводов, теперь можно получить и в Общественной палате региона, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Предварительно нужно позвонить по номеру 737−16−50, а ждать будут на Сони Кривой, 75а. После — в любых пригородных кассах помогут оформить льготу. Для этого, кроме справки, нужен паспорт и пенсионное удостоверение. Скидка будет действовать по 15 октября.

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