Садоводы получат 70% скидки на проезд в электричках

Справку, которая дает 70-процентную скидку на проезд в электричках для садоводов, теперь можно получить и в Общественной палате региона, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Предварительно нужно позвонить по номеру 737−16−50, а ждать будут на Сони Кривой, 75а. После — в любых пригородных кассах помогут оформить льготу. Для этого, кроме справки, нужен паспорт и пенсионное удостоверение. Скидка будет действовать по 15 октября.