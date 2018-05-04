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09:33 (мск), источник: РИА Крым

Плечом к плечу, нога в ногу: в Симферополе прошла репетиция парада Победы

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости Крым. В крымской столице состоялась репетиция парада Победы — накануне одного из главных праздников военнослужащие решили довести прохождение пеших и механизированных колонн до совершенства.

В четверг вечером по центральной улице Симферополя проехала техника, стоящая на вооружении в местном гарнизоне, а также прошли батальоны и роты. Пешие колонны, безупречно, нога в ногу, чеканя шаг, промаршировали по проспекту Кирова. Пока военнослужащие не сменили повседневную форму на парадную, однако офицеры и солдаты одеты безупречно. Посмотреть на прогон военного парада собрались сотни жителей и гостей города.

В День Победы в симферопольском параде примут участие новейшие единицы военной техники, среди них — реактивные системы залпового огня, зенитно-ракетные комплексы и бронетранспортеры. Также в этот день запланировано шествие «Бессмертного полка».

Военные парады 9 мая пройдут не только в Симферополе, но также в городах-героях Севастополь и Керчь. Всего в этих мероприятиях задействуют более 3 тысяч военных — восемь парадных батальонов и 24 парадных роты. Кроме того, зрителям покажут порядка 80 единиц военной техники.

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