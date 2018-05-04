Плечом к плечу, нога в ногу: в Симферополе прошла репетиция парада Победы

В четверг вечером по центральной улице Симферополя проехала техника, стоящая на вооружении в местном гарнизоне, а также прошли батальоны и роты. Пешие колонны, безупречно, нога в ногу, чеканя шаг, промаршировали по проспекту Кирова. Пока военнослужащие не сменили повседневную форму на парадную, однако офицеры и солдаты одеты безупречно. Посмотреть на прогон военного парада собрались сотни жителей и гостей города.

В День Победы в симферопольском параде примут участие новейшие единицы военной техники, среди них — реактивные системы залпового огня, зенитно-ракетные комплексы и бронетранспортеры. Также в этот день запланировано шествие «Бессмертного полка».