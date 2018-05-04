Черепаха на выгуле удивляет прохожих в Хабаровске
Жители краевого центра регулярно выводят рептилию на прогулки.
Жители краевого центра регулярно выводят рептилию на прогулки.
Необычную картину наблюдал корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» на улице Дзержинского краевой столицы. Пенсионерка выгуливала довольно крупную черепаху. При этом прохожие, увидев необычную картину, останавливались, расспрашивали женщину о питомце и старались сделать фото на мобильные телефоны.
— Наш Тортик, так зовут черепаху, уже стал настоящей звездой, хотя лично я его выгуливаю только во второй раз, — объяснила сопровождавшая рептилию горожанка, которая представилась Валентиной. — Я мама хозяйки черепахи. Тортик живёт в террариуме центра красоты, где работает моя дочь. Ему уже 10 лет. Сидеть взаперти ему скучно, всю зиму тосковал. Гулять уж очень любит. И вы знаете, я убедилась, что напрасно черепах считают медлительными животными. Наш Тортик может быть таким стремительным, если его
Питомец принадлежит к одной из разновидностей тропических болотных черепах. В дикой природе эти пресноводные рептилии значительную часть времени проводят на берегу, греясь на солнце. В Хабаровске такая возможность у Тортика есть только несколько месяцев в году, да и то не каждый день. В установившиеся после тёплых майских праздников холода черепахи становятся малоактивными, и владельцы необычной рептилии не рискуют выпускать её на улицу.
ИА «Хабаровский край сегодня» ранее писало о том, что в нашем регионе разработан проект сохранения собственной дальневосточной кожистой черепахи. Она обитает в Амуре и некоторых озёрах, этот вид находится под угрозой уничтожения.