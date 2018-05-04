Более 800 юношей из Астаны отправили на службу в армию

«Вы из сердца нашей Родины, из города Астаны, отправляетесь в очень ответственный путь. Впереди у вас служение Отечеству, это святой долг. От имени акимата хочу поздравить с этим волнительным событием. Я уверен, что вы достойно будете нести службу и реализуете все задачи, поставленные перед вами», — сказал Е. Аманшаев.