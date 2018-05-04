Более 800 юношей из Астаны отправили на службу в армию

На площади перед городским акиматом в преддверии Дня защитника Отечества прошла акция «Қазақстанның әр азаматының борышы — Ел қорғау!». В торжественных проводах приняли участие заместитель акима Астаны Ермек Аманшаев, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РК Мурат Майкеев, представители ветеранских организаций и государственных органов.
«Вы из сердца нашей Родины, из города Астаны, отправляетесь в очень ответственный путь. Впереди у вас служение Отечеству, это святой долг. От имени акимата хочу поздравить с этим волнительным событием. Я уверен, что вы достойно будете нести службу и реализуете все задачи, поставленные перед вами», — сказал Е. Аманшаев.
На торжественные проводы были приглашены воспитанники подростковых клубов и кружков, ученики столичных школ. Более трех тысяч зрителей увидели театрализованные представления с элементами рукопашного боя, вальс кадетов, нахождение взрывчатых веществ обученными собаками.
Напомним, в Казахстане полным ходом идет весенний призыв на срочную воинскую службу. В вооруженные силы призываются граждане 1991 — 2000 годов рождения.