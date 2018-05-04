В хабаровском «СКА-Нефтянике» вновь появится собственный «викинг»

Источник: Восток Медиа

Как сообщает пресс-служба «СКА-Нефтяника», Эрик Петтерссон — один из наиболее ярких и талантливых шведских хоккеистов. Уже в 15 лет он дебютировал в составе одного из сильнейших клубов шведской Элитсерии — «Сандвикена». В 2014 году в возрасте 18 лет нападающий впервые сыграл на чемпионате мира в Иркутске, а в 2017-м стал одним из героев финального матча мирового первенства и завоевал золото с национальной командой.

С 2010 по 2017 год нападающий играл за шведский «Сандвикен», а сезон 2017−2018 провёл в красноярском «Енисее». За 31 матч в составе этой команды забил 44 мяча — это четвёртый результат в Суперлиге.

После ухода Эрика Сэфстрёма и Кристофера Фагерстрёма, в «СКА-Нефтянике» не было шведских хоккеистов. Целый сезон «армейцы» обходились своими силами. Эрик Петтерссон станет 12-м легионером в истории хабаровского клуба.

Это не первое приобретение «СКА-Нефтяника» в нынешнем межсезонье. РИА «Восток-Медиа» писало, что состав хабаровской команды пополнили экс-капитан «Енисея» Юрий Викулин и полузащитник Алан Джусоев, который до перехода в стокгольмский «Хаммарбю», так же защищал цвета красноярской команды.