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07:54 (мск), источник: Восток Медиа

В хабаровском «СКА-Нефтянике» вновь появится собственный «викинг»

Состав хабаровского клуба по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» вновь пополнит легионер из Швеции. Новичком станет 22-летний нападающий Эрик Петтерссон. Он уже подписал с «армейцами» двухлетний контракт.

Источник: Восток Медиа

Как сообщает пресс-служба «СКА-Нефтяника», Эрик Петтерссон — один из наиболее ярких и талантливых шведских хоккеистов. Уже в 15 лет он дебютировал в составе одного из сильнейших клубов шведской Элитсерии — «Сандвикена». В 2014 году в возрасте 18 лет нападающий впервые сыграл на чемпионате мира в Иркутске, а в 2017-м стал одним из героев финального матча мирового первенства и завоевал золото с национальной командой.

С 2010 по 2017 год нападающий играл за шведский «Сандвикен», а сезон 2017−2018 провёл в красноярском «Енисее». За 31 матч в составе этой команды забил 44 мяча — это четвёртый результат в Суперлиге.

После ухода Эрика Сэфстрёма и Кристофера Фагерстрёма, в «СКА-Нефтянике» не было шведских хоккеистов. Целый сезон «армейцы» обходились своими силами. Эрик Петтерссон станет 12-м легионером в истории хабаровского клуба.

Это не первое приобретение «СКА-Нефтяника» в нынешнем межсезонье. РИА «Восток-Медиа» писало, что состав хабаровской команды пополнили экс-капитан «Енисея» Юрий Викулин и полузащитник Алан Джусоев, который до перехода в стокгольмский «Хаммарбю», так же защищал цвета красноярской команды.

Агентство также сообщало, что хабаровчане сумели сохранить основной состав команды. У большей части хоккеистов ещё действуют соглашения. Новые контракты клуб подписал с Юрием Бондаренко и Максимом Ишкельдиным, Александром Кимом, Виктором Каменевым и Валерием Ивкиным. Останется на посту и главный тренер дальневосточного клуба Михаил Юрьев.

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