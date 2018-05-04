Островитянам Владивостока вернули транспорт
Движение морского прибрежного транспорта во Владивостоке возобновилось после циклона, сообщили DEITA. RU в городской администрации.
Движение морского прибрежного транспорта во Владивостоке возобновилось после циклона, сообщили DEITA. RU в городской администрации.
Все рейсы отправляются по расписанию.
Также во Владивостоке восстановлено движение трамваев и троллейбусов. Движение трамваев было прервано
Владивосток восстанавливают после удара стихии с дождем и штормовым ветром
Василий Кучин.