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07:56 (мск), источник: ДЕЙТА

Островитянам Владивостока вернули транспорт

Движение морского прибрежного транспорта во Владивостоке возобновилось после циклона, сообщили DEITA. RU в городской администрации.

Источник: ДЕЙТА

Все рейсы отправляются по расписанию.

Также во Владивостоке восстановлено движение трамваев и троллейбусов. Движение трамваев было прервано из-за затопления рельс, а троллейбусы остановились по причине повреждения кабеля.

Владивосток восстанавливают после удара стихии с дождем и штормовым ветром 2—3 мая.

Василий Кучин.

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