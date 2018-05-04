В Омской области установлен особый противопожарный режим

Источник: Reuters

Накануне на заседании областного правительства было решено установить на всей территории Омского региона особый противопожарный режим, который будет действовать до 10 июня.

Это связано с тем, что ситуация с лесными пожарами осложнилась во время длительных майских выходных, когда зафиксированы более десятка возгораний.

С установлением особого противопожарного режима вводится запрет на разведение костров и проведение пожароопасных работ, также запрещается выжигание сухой травы.