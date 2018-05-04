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08:07 (мск), источник: АиФ Уфа

Жителей Уфы приглашают на бесплатную экскурсию в парк Победы

Экскурсия для всех желающих состоится 5 мая.

В Уфе в парке Победы 5 мая состоится бесплатная экскурсия «Наш вклад в Победу!», сообщает пресс-служба городской мэрии.

По словам организаторов, во время экскурсии горожане и гости Уфы узнают много интересных и малоизвестных фактов о войне. Опытные экскурсоводы расскажут, насколько ценный вклад в победу внесли в своё время жители Башкирии и столицы республики.

Начало экскурсии в 15:00.

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