Жителей Уфы приглашают на бесплатную экскурсию в парк Победы
Экскурсия для всех желающих состоится 5 мая.
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Экскурсия для всех желающих состоится 5 мая.
В Уфе в парке Победы 5 мая состоится бесплатная экскурсия «Наш вклад в Победу!», сообщает
По словам организаторов, во время экскурсии горожане и гости Уфы узнают много интересных и малоизвестных фактов о войне. Опытные экскурсоводы расскажут, насколько ценный вклад в победу внесли в своё время жители Башкирии и столицы республики.
Начало экскурсии в 15:00.