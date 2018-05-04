Контролерам общественного транспорта в Минске вернули жилеты

На лето минским контролерам предложили переодеться в легкие форменные жилеты трех цветов — синего, серого и бежевого. В них предусмотрены многочисленные карманы, в которых разместится не только личные вещи, удостоверения и карточки контролера, но записывающее устройство, информационная нашивка, предупреждающая, что ведется аудио- и видеозапись разговора с контролером. Новая форма разрабатывалась с учетом пожеланий сотрудников контрольной службы.

В прошлом году в столице решили отказаться от использования формы в работе контролеров. Сотрудники «Минсктранса» сообщали, что отказавшись от формы стали выявлять в четыре раза больше нарушителей. Но вернуться к форме все-таки решили снова. Во-первых, у контролеров слишком много «девайсов», которые сложно разместить по карманам, а во-вторых форменная одежда дисциплинирует контролеров и пассажиров.