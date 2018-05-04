Контролерам общественного транспорта в Минске вернули жилеты
Летняя униформа, в утверждении которой принимали участие сами сотрудники «Минсктранса», предусматривает три цвета жилетов — серый, синий и бежевый.
Летняя униформа, в утверждении которой принимали участие сами сотрудники «Минсктранса», предусматривает три цвета жилетов — серый, синий и бежевый.
МИНСК, 4 мая — Sputnik. Контролеры общественного транспорта будут носить форменную одежду летнего образца, сообщило ведомственное издание «Транспортный вестник».
На лето минским контролерам предложили переодеться в легкие форменные жилеты трех цветов — синего, серого и бежевого. В них предусмотрены многочисленные карманы, в которых разместится не только личные вещи, удостоверения и карточки контролера, но записывающее устройство, информационная нашивка, предупреждающая, что ведется аудио- и видеозапись разговора с контролером. Новая форма разрабатывалась с учетом пожеланий сотрудников контрольной службы.
В прошлом году в столице решили отказаться от использования формы в работе контролеров. Сотрудники «Минсктранса» сообщали, что отказавшись от формы стали выявлять в четыре раза больше нарушителей. Но вернуться к форме