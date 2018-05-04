80% проверенных объектов в Сибири работали с нарушениями — Сергей Меняйло

Сергей Меняйло рассказал о результатах проверок объектов массового пребывания людей в СФО.

Как заявил полпред президента в СФО Сергей Меняйло в ходе Совета по безопасности с участием губернаторов сибирских регионов, были проверены около 4 500 помещений массового пребывания людей. 80% из них работали с нарушениями, в 182 объектах выявлены серьезные нарушения, касающиеся непосредственной безопасности людей: где-то нет пожарной сигнализации, к примеру.

Господин Меняйло подчеркнул, что у проверок нет цели закрыть учреждения и наказать собственников. Необходимо привести все объекты в соответствие с нормами безопасности, в том числе — пожарной. В случае с трагедией в Кемерове, считает полпред, причиной стали безответственность как местных властей, так и представителей бизнеса.