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07:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

80% проверенных объектов в Сибири работали с нарушениями — Сергей Меняйло

Полпред президента в СФО озвучил результаты проверок.

Сергей Меняйло рассказал о результатах проверок объектов массового пребывания людей в СФО.

Как заявил полпред президента в СФО Сергей Меняйло в ходе Совета по безопасности с участием губернаторов сибирских регионов, были проверены около 4 500 помещений массового пребывания людей. 80% из них работали с нарушениями, в 182 объектах выявлены серьезные нарушения, касающиеся непосредственной безопасности людей: где-то нет пожарной сигнализации, к примеру.

Господин Меняйло подчеркнул, что у проверок нет цели закрыть учреждения и наказать собственников. Необходимо привести все объекты в соответствие с нормами безопасности, в том числе — пожарной. В случае с трагедией в Кемерове, считает полпред, причиной стали безответственность как местных властей, так и представителей бизнеса.

В ТЦ «Зимняя Вишня» 25 марта произошел крупный пожар, унесший жизни 60 человек, среди которых был 41 ребенок. По факту возбуждено уголовное дело, 8 фигурантов находятся под стражей.

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