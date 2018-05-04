Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом»
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Анастасия Стоцкая показала годовалую дочь
В глубинке нашли женщину-двойника Трампа (фото)
Агутин сравнил Успенскую с Элизабет Тейлор
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
"Погибнут многие": Трамп объявил о начале Третьей мировой
Командир российского самолета умер в пути в Египет
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Как России тягаться с Канадой и США?
10 самых ожидаемых матчей группового этапа ЧМ-2018
Худоба 16-летней дочери Любови Толкалиной напугала поклонников
Кейт Уинслет осудила голливудских актрис за откровенные платья
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
10 городов России, сумевших себя подать
Фоторепортажи
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
8Серж Саргсян ушел в отставку
11:48 (мск), источник: АиФ Красноярск

В День Победы во всех районах Красноярска ограничат движение транспорта

Ограничения будут введены на участках, расположенных в непосредственной близости к местам проведения торжественных митингов и шествий.

Источник: РИА "Новости"

В день Победы во всех районах Красноярска будет ограничено движение, сообщили в мэрии. Речь идет об участках, расположенных в непосредственной близости к местам проведения праздничных мероприятий.

Так, в Кировском районе 9 мая с 06.00 до 16.00 полностью будут перекрыты следующие участки:

по ул. Академика Вавилова от ул. Затонская до дома № 90;по пер. Якорный, пер. Вузовский, ул. Шелковая, ул. Западная от пр. им. газеты «Красноярский рабочий» до ул. Семафорная.

В Ленинском районе:

по ул. Юности от ул. Центральный проезд до ул. Спортивный проезд 9 мая с 09.00 до 15.00;по пр. им. газеты «Красноярский рабочий» от дома № 44 до пер. Сибирский 9 мая с 09.00 до 12.00;по проезду от дома № 2а по ул. Мичурина до здания № 74 г по пр. им. газеты «Красноярский рабочий» 9 мая с 09.00 до 11.00;по проезду от дома № 23 по ул. Коломенская до здания № 74 г по пр. им. газеты «Красноярский рабочий» 9 мая с 09.00 до 11.00;на съезде с ул. Мичурина до здания № 74 г по пр. им. газеты «Красноярский рабочий» 9 мая с 09.00 до 11.00;по ул. Спортивный проезд, ул. Инструментальная от ул. Юности до пр. им. газеты «Красноярский рабочий» 9 мая с 09.00 до 12.00;по ул. Чайковского от ул. Юности до ул. Московская 9 мая с 10.00 до 11.00;по ул. Астраханская от дома № 9 до ул. Московская 9 мая с 10.00 до 11.00 по ул. Коломенская от дома № 18 до ул. Московская 9 мая с 10.00 до 11.00.

В Октябрьском районе:

на парковке и на площади перед МАУ «Красноярский городской Дворец культуры» (пр. Свободный, 48) 4 мая с 09.00 до 16.00;по проездам вдоль периметра здания, на парковке и на площади МАУ «Красноярский городской Дворец культуры» (пр. Свободный, 48) 9 мая с 09.00 до 16.30.

В Свердловском районе:

по ул. 60 лет Октября от дома № 57 до переулка Водометный 9 мая с 07.30 до 12.00;по проездам вдоль бульвара «Зеленый» от ул. Свердловская до ул. 60 лет Октября 9 мая с 08.00 до 12.00;по ул. 60 лет Октября от дома № 43 до дома № 54, проездам вдоль периметра площади Свердлова, пер. Афонтовский 9 мая с 11.00 до 16.00.

В Советском районе:

по ул. Дудинская на участке от дома № 12а до ул. Шахтеров и по ул. Ан-дрея Дубенского на участке от ул. Соревнования до ул. Игарская 9 мая с 09.00 до 11.30;по ул. Новгородская, по ул. Тельмана на участке от пр. Ульяновский (в районе дома № 15 по ул. Тельмана) до ул. Новгородская 9 мая с 09.00 до 16.00.

В Центральном и Железнодорожном районах:

на площади Мира 4 мая с 19.00 до 23.45 9 мая; по ул. Карла Маркса на участке от ул. Робеспьера до ул. Кирова 9 мая с 07.00 до 14.00; по ул. Карла Маркса на участке от ул. Профсоюзов до ул. Робеспьера 9 мая с 07.00 до 13.00; на парковке «Красная площадь» 9 мая с 07.00 до 13.00; по пр. Мира на участке от ул. Декабристов до ул. Каратанова 9 мая с 07.00 до 19.00; по пр. Мира на участке от ул. Каратанова до площади Мира 9 мая с 07.00 до 23.00;по проезду вдоль здания Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края и вдоль здания РЖД на участке от пр. Мира до ул. Карла Маркса 9 мая с 06.00 до 19.00; по ул. 9 Января, ул. Парижской Коммуны от ул. Ленина до ул. Карла Маркса 9 мая с 07.00 до 19.00; по ул. Каратанова от ул. Ленина до ул. Карла Маркса 9 мая с 07.00 до 23.00; по проезду вдоль здания Правительства Красноярского края и ул. Обороны на участке от ул. Ленина до пр. Мира 9 мая с 06.00 до 19.00; по ул. Перенсона, ул. Кирова, ул. Дзержинского, ул. Декабристов на участке от ул. Ленина до ул. Карла Маркса 9 мая с 06.00 до 19.00; ул. Диктатуры Пролетариата от ул. Дубровинского до ул. Ленина 9 мая с 06.00 до 19.00; по ул. Горького от ул. Бограда до ул. Ленина 9 мая с 06.00 до 17.00; по ул. Вейнбаума на участке от ул. Ленина до ул. Карла Маркса 9 мая с 06.00 до 17.00; по ул. Сурикова на участке от ул. Карла Маркса до ул. Ленина 9 мая с 06.00 до 17.00; по ул. Бограда на участке от ул. Вейнбаума до ул. Перенсона 9 мая с 15.00 до 23.45; по проезду от ул. Перенсона до здания № 94 по ул. Урицкого 9 мая с 15.00 до 23.45.

Кроме того, за 10 часов до начала ограничений и в период проведения мероприятий на данных участках будет запрещена остановка и стоянка транспорта. Для удобства автомобилистов будут выставлены временные дорожные знаки.

Все новости региона
Голышом по снегу. Лыжники и сноубордисты массово разделись на горе
Спор РФ и Украины вокруг самолетов «Ан» вышел на новый уровень
В чем Карл Маркс оказался прав
Формы жизни. Как выглядят обитатели других планет
Как американцы собирались жить после завоевания Советским Союзом
Создатель «Новичка»: названная ОЗХО доза убила бы весь Солсбери
Смелый медвежонок на прогулке в тайге покоряет соцсети
Названа страна с лучшим в мире качеством воздуха
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Российские хоккеисты матчем с французами стартуют на ЧМ в Дании В составе российской сборной, которую возглавил Илья Воробьев, выступят 11 олимпийских чемпионов
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова Маленькая наследница певца Вероника впервые появилась на телевидении
Недвижимость
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Эксперты рассказали, за сколько можно накопить на ипотеку
Из нового терминала «Шереметьево» отправили первый рейс
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь