Иностранцы вторую неделю штурмуют миграционный центр в Хабаровске

Источник: Восток Медиа

У нового здания миграционного центра на Воронежской улице люди стоят с 8:00. На 12:00 собралась толпа в 50 человек, остальные греются в автомобилях или штурмуют боковые входы. Белая пластиковая дверь закрыта, за ней стоит полиция. Чтобы войти, нужно постучать. Пропускают только граждан России.

«С самого утра стою. Они выходят, говорят, что всё нормально, всех примут. Хоть так. На прошлой неделе вообще нас разгоняли», — поделился с корреспондентом агентства житель Узбекистана.

Чтобы решить вопрос с документами, дающими право на работу в стране, мигранты приехали со всего края. В прошлую пятницу их принимали только с 9:00 до 13:00. Многие не успели даже зайти в здание. Частная организация, которая находится в одном здании с МУП, принимает платно в любой день. Однако стоимость услуги для приезжих неприемлемая — 6,5 тысячи рублей.

«У нас нет таких денег. Мы только приехали, хотим патент на работу получить, а говорят — платите. Это же большие деньги, откуда они у нас», — говорят мигранты, столпившиеся у двери.

Предприниматель привёз своих работников из Комсомольска-на-Амуре уже во второй раз. Если сегодня они не получат патент, то ему придётся заплатить за документы около 100 тысяч рублей.

«Ко мне вот приехали десять человек на работу. Я нанял на прошлой неделе автобус за 20 тысяч и отправил их сюда. Они приехали обратно и говорят, что не достояли очередь, их вообще не хотели принимать, работало только одно окно. Я на них накричал, подумал, что они тут гуляют. В эту пятницу приехал с ними и понял, что зря ругался. Тут люди с самого утра у ворот стояли, потом к дверям ломанулись. Все нервничают, очереди нет. Людей можно понять, все боятся, что в этот раз их опять не пустят», — рассказал корреспонденту директор одной из компаний Комсомольска-на-Амуре, пожелавший остаться анонимным.

По словам мигрантов, в этом году цену на платный приём подняли, поэтому все идут в «бесплатный» день. К иногородним вышел представитель регионального управления ФМС и пообещал, что сегодня примут всех, даже если придётся работать до позднего вечера.

По его словам, толпа образовалась из-за того, что отдел не работал в праздничные дни. Однако ситуацию сотрудники наблюдают не первый год и бороться с этим не собираются. Считают, что взрослые люди могут самостоятельно организовать очередь и контролировать поток людей.