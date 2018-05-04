Иностранцы вторую неделю штурмуют миграционный центр в Хабаровске
В краевой столице у здания УФМС собралось около 100 иностранных граждан. Приезжих запускают партиями по
В краевой столице у здания УФМС собралось около 100 иностранных граждан. Приезжих запускают партиями по
У нового здания миграционного центра на Воронежской улице люди стоят с 8:00. На 12:00 собралась толпа в 50 человек, остальные греются в автомобилях или штурмуют боковые входы. Белая пластиковая дверь закрыта, за ней стоит полиция. Чтобы войти, нужно постучать. Пропускают только граждан России.
«С самого утра стою. Они выходят, говорят, что всё нормально, всех примут. Хоть так. На прошлой неделе вообще нас разгоняли», — поделился с корреспондентом агентства житель Узбекистана.
«У нас нет таких денег. Мы только приехали, хотим патент на работу получить, а говорят — платите. Это же большие деньги, откуда они у нас», — говорят мигранты, столпившиеся у двери.
Предприниматель привёз своих работников из
«Ко мне вот приехали десять человек на работу. Я нанял на прошлой неделе автобус за 20 тысяч и отправил их сюда. Они приехали обратно и говорят, что не достояли очередь, их вообще не хотели принимать, работало только одно окно. Я на них накричал, подумал, что они тут гуляют. В эту пятницу приехал с ними и понял, что зря ругался. Тут люди с самого утра у ворот стояли, потом к дверям ломанулись. Все нервничают, очереди нет. Людей можно понять, все боятся, что в этот раз их опять не пустят», — рассказал корреспонденту директор одной из компаний
По его словам, толпа образовалась
«Да ничего не происходит. Всё в рабочем порядке. Народу много скопилось в связи с долгими выходными. Я думаю, через два часа все рассосутся. Люди стоят по всем вопросам: гражданство, вид на жительство и так далее. Сегодня ещё иногородних много. Но ничего страшного, это обычный процесс», — объяснил директор городского центра международного сотрудничества Александр Заболотный.